Россия готовится к суду с Украиной из-за Крыма - подробности

В так называемом "российском парламенте Крыма", возмутившись прекращением поставок воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу, начали готовить иск в арбитражный суд против Украины.

По словам главы комитета по законодательству "крымского парламента" Сергея Трофимова, которого цитируют российские СМИ, чиновники хотят подготовить и подать документы в суд до конца 2021 года, а сейчас якобы ведут "очень кропотливую работу, пытаясь доказать ущерб".

Трофимов говорит, что много времени займет собрать большой объем документов и сделать так, "чтобы каждая цифра имела обоснование".

Отметим, что в начале этого месяца Генпрокуратура РФ уже обратилась с жалобой против Украины в Европейский суд по правам человека. В числе претензий - и прекращение поставок воды в Крым, которое россияне именовали "водной блокадой, ограничивающей права национальных и языковых меньшинств".

Впрочем, суд отклонил запрос россиян в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда, "поскольку он не влечет за собой серьезного риска непоправимого вреда основному праву в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека".

Напомним, комментируя подачу Россией жалобы против Украины, министр юстиции Денис Малюська заявил, что РФ спутала ЕСПЧ с шоу на местном телевидении.

Впрочем, экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин объяснил "Телеграфу", в чем заключается опасность такого шага России.