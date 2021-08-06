Россия приплела "людей с украинским флагом" к старому убийству журналиста на Донбассе

Спустя семь лет после смерти фотожурналиста российского издания "Россия сегодня" Андрея Стенина на Донбассе Следком РФ решил обвинить в нем украинцев.

Как пишут местные СМИ, убийцы Стенина "были в форме с изображением национального флага Украины", а следователи спустя столько лет якобы идентифицировали военную технику Национальной гвардии Украины.

"Таким образом, причастность украинских силовиков к этому преступлению не вызывает сомнений", — говорят следователи, сетуя, что Киев якобы не помогает с расследованием, но обладает информацией.

Напомним, в августе 2014 года Сенин погиб в результате обстрелов на дороге "Снежное — Дмитровка", которые осуществляли пророссийские боевики.

В Украине же после данного ЧП заявили, что готовы расследовать это дело, но так как район захватили оккупанты, у МВД попросту не было доступа ни к телу, ни к месту гибели фотографа.

Отметим, что изначально Россия обвиняла Украину в похищении Стенина.

Как ранее сообщал "Телеграф", Генпрокуратура откроет ранее засекреченные материалы расследования дела об "Иловайском котле", - из 300 томов сейчас около 70 находятся под грифом "секретно".