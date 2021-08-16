В России горит рекордное количество леса: к тушению привлекают военных (фото)

В российской Сибири продолжаются масштабные лесные пожары, вызванные аномальными погодными условиями. Общая территория распространения огня достигает 1,5 млн га. Огнем охвачены Якутия и Восточная Сибирь. Режим ЧС действует в восьми регионах.

Как сообщает ТАСС, с огнем борются в Иркутской и Костромской областях, Чукотки и Башкирии. Кроме спасателей, к тушению пожаров в России привлекают военных.

Якутия, фото: МЧС России

Якутия, фото: МЧС России

Село Магарас, Якутия, фото: МЧС России

Якутия, фото: МЧС России

Якутск, фото: ТАСС

Суоярвский район, Республика Карелия, фото: МЧС России

Больше всего от лесных пожаров страдает Якутия — крупнейшая по площади республика в составе РФ. Республика считается одним из самых пожароопасных регионов страны. Там горят леса площадью 1 425 590 га. С 1 июля жителям Якутии запрещено посещать леса.

В результате лесных пожаров сотни деревень и городов в разных частях России окутаны дымом. Власти заявляют, что пожары в Сибири оказались сильнее, чем вместе взятые возгорания в Греции и Турции. А также винят в катастрофе засуху, являющуюся результатом изменения климата.

Напомним, украинские пожарные продолжают бороться с огнем в Греции. Кроме того, горит и с другой стороны Эгейского моря - пожары охватили курортные города Турции. Огонь добрался до тепловой электростанции Кемеркой в районе Миласа.