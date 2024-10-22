Мечтал стать артистом, а теперь метит в президенты: как в детстве выглядел Александр Усик

Фирменная улыбка со щербинкой осталась у боксера с детства

Александр Усик — легендарный украинский боксер, который собрал всевозможные титулы и стал настоящим чемпионом мира по боксу. Однако, как оказалось, в детстве спортсмен мечтал совсем о другом. Теперь он заявил, что еще несколько лет побоксирует и собирается "поработать на государство". При этом спортсмен уточнил, что планирует баллотироваться в президенты.

Что стоит знать:

Александр Усик в детстве мечтал стать певцом или танцором, но из-за нехватки денег пошёл в спорт.

Он начал заниматься боксом в 15 лет после первой жёсткой тренировки и быстро стал одним из лучших в мире.

Сейчас боксер планирует ещё несколько лет выступать на ринге, а потом баллотироваться в президенты Украины.

"Телеграф" решил выяснить, как в детстве выглядел Александр Усик, и чем он увлекался в юные годы до того, как пришел в профессиональный спорт.

Александр Усик — о чем в детстве мечтал боксер и как он выглядел

Александр Усик — звезда мирового бокса, который получил уже все возможные титулы и награды. Он родился в Симферополе 17 января 1987 года, сейчас ему 37 лет. Он женат и имеет аж четверых детей, младшая дочь, к слову, родилась в январе 2024 года.

Мало кто знает, что увлечение Александра спортом началось вовсе не из бокса, а из футбола. Он рос активным и целеустремленным юношей, посещал разные кружки и секции. Как признавался Усик, в детстве он мечтал стать танцором или даже певцом, однако, у семьи не было денег, чтобы поддерживать артистические увлечения и стремления сына.

"В детстве мечтал стать певцом или танцором, научиться играть в театре или кино, но у родителей не было денег. Родители работали, но на это можно было купить только одежду и еду. Папа честно мне об этом рассказал", — признался спортсмен в интервью изданию Mail Sport Boxing.

В 15 лет Александр Усик впервые попал на секцию по боксу. На первой же тренировке ему знатно досталось, так что целеустремленный подросток начал усиленно тренироваться и заниматься, чтобы его самолюбие больше не задевали. Известно, что первым тренером будущего чемпиона стал Сергей Лапин.

Как рассказывал Александр Усик, его воспитывал в строгости и старались сделать его самостоятельным. Парень уже с раннего возраста, с 11-12 лет, был приучен к труду. Так, он помогал местным бабушкам колоть дрова, носил кирпичи на стройках и выполнял прочую физическую работу. А потом очень радовался заработанным за свой труд деньгам.

Сначала Усик строил карьеру в любительском боксе, много ездил на соревнования. А после успеха и золотой медали на Олимпийских играх в Лондоне боксер начал осваивать и профессиональный бокс. И со временем достиг в этом невероятных высот и побед. Сейчас Александр Усик один из самых успешных боксеров в мире.

