Мріяв стати артистом, а тепер мітить у президенти: як в дитинстві виглядав Олександр Усик

Фірмова усмішка зі щербинкою залишилася у боксера з дитинства

Олександр Усик — легендарний український боксер, який зібрав усі можливі титули та став справжнім чемпіоном світу з боксу. Проте, як виявилося, у дитинстві спортсмен мріяв про зовсім інше. Тепер він заявив, що ще кілька років побоксує та збирається "попрацювати на державу". При цьому він уточнив, що планує балотуватись у президенти.

Що варто знати:

Олександр Усик у дитинстві мріяв стати співаком чи танцюристом, але через брак грошей пішов у спорт

Він почав займатися боксом у 15 років після першого жорсткого тренування і швидко став одним із найкращих у світі

Наразі боксер планує ще кілька років виступати на рингу, а потім балотуватися у президенти України

"Телеграф" вирішив з'ясувати, як у дитинстві виглядав Олександр Усик, і чим він захоплювався у юні роки до того, як прийшов у професійний спорт.

Олександр Усик — про що в дитинстві мріяв боксер і як він виглядав

Олександр Усик – зірка світового боксу, який отримав уже всі можливі титули та нагороди. Він народився у Сімферополі 17 січня 1987 року, зараз йому 37 років. Він одружений і має аж чотирьох дітей, молодша дочка, до речі, народилася у січні 2024 року.

Мало хто знає, що захоплення Олександра спортом почалося не з боксу, а з футболу. Він ріс активним і цілеспрямованим юнаком, відвідував різні гуртки та секції. Як зізнавався Усик, у дитинстві він мріяв стати танцюристом або навіть співаком, проте сім’я не мала грошей, щоб підтримувати артистичні захоплення та прагнення сина.

"У дитинстві мріяв стати співаком чи танцюристом, навчитися грати в театрі чи кіно, але батьки не мали грошей. Батьки працювали, але на це можна було купити тільки одяг та їжу. Тато чесно мені про це розповів", — зізнався спортсмен в інтерв’ю виданню Mail Sport Boxing.

У 15 років Олександр Усик вперше потрапив на секцію з боксу. На першому ж тренуванні йому знатно дісталося, тож цілеспрямований підліток почав посилено тренуватися і займатися, щоб його самолюбство більше не зачіпали. Відомо, що першим тренером майбутнього чемпіона став Сергій Лапін.

Як розповідав Олександр Усик, його виховували у суворості та намагалися зробити самостійним. Хлопець вже з раннього віку, з 11-12 років, був привчений до праці. Так, він допомагав місцевим бабусям колоти дрова, носив цеглу на будівництві та виконував іншу фізичну роботу. А потім дуже радів заробленим за свою працю грошам.

Спочатку Усик будував кар’єру в любительському боксі, багато їздив на змагання. А після успіху та золотої медалі на Олімпійських іграх у Лондоні боксер почав освоювати і професійний бокс. І згодом досяг у цьому неймовірних висот та перемог. Зараз Олександр Усик один із найуспішніших боксерів у світі.

