Есть большая терраса, баня и собственный пруд: как выглядит роскошный особняк Павла Зиброва под Киевом

Площадь имения певца составляет около одного гектара

Украинский певец Павел Зибров, как и артистка София Ротару, предпочитают жить подальше от городской суеты. Исполнитель хита "Хрещатик" вместе с семьей переехал под Киев, где у него находится шикарное имение.

"Телеграф" решил узнать, где живет Павел Зибров и как выглядит его роскошный особняк. На территории есть все, чего пожелает душа, даже собственный пруд.

Где живет Павел Зибров и как выглядит его особняк

Популярный украинский певец Павел Зибров с женой переехал в Киевскую область, недалеко от Васильково. Свой дом, который артист приобрел более 20 лет назад, он использовал как дачу, затем понял, что не хочет больше жить в городе и начал облагораживать свое имение.

Шикарный особняк Павла Зиброва под Киевом

Его супруга Марина Владимировна занималась дизайном и до войны многое успела сделать. Двухэтажный особняк Павла Зиброва выполнен в итальянском стиле, там есть и колонны, и балкон и большая терраса.

Где живет Павел Зибров

На территории имения певца, площадь которого составляет 1 гектар, находится сад с фруктами, аллея гортензий, бассейн, огород, летний домик с баней, где Зибров писал возле камина свои лучшие хиты. Также у артиста есть участок с выходом к ставку, где он разводит рыбу.

У Павла Зиброва есть собственный выход к пруду

Известно, что в летнем домике проживает сын Александр с семьей, когда приезжает погостить, а зимой Зибров ходит туда в баню. Внутри здания стоит синтезатор, где певец может заниматься творчеством во время отдыха.

Имение Зиброва охватывает площадь 1 гектар

Еще Зибров установил у себя во дворе фонтан с ночной подсветкой, который привез из Италии.

Павел Зибров с женой живет недалеко от Василькова

Когда началась война, российская армия недалеко от Василькова взорвала нефтебазу и артист решил, что оставаться под Киевом небезопасно. Семья поехала в Черновцы, а оттуда к друзьям в Испанию.

Как выглядит дом Павла Зиброва

За рубежом Павел Зибров устраивал благотворительные концерты, а за роскошным особняком присматривал его сын Александр. После двух месяцев за границей Павел и Мария вернулись домой.

"Телеграф" писал ранее, как Павел Зибров выглядел в молодости без легендарных усов. За жизнь он сбривал их всего дважды.