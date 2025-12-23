Снимают новый "Форсаж"? "Джейсона Стейтема" заметили в Киеве

В комментариях шутят, что это не Стейтем, а Тайсон Фьюри приехал мстить Усику

После приезда в Херсон Анджелины Джоли, похоже, визит в Киев решил сделать Джейсон Стейтем. Мужчину, очень похожего на актера, заметили в одном из районов Киева. По словам очевидцев, рядом работала съемочная команда, гудел генератор, а "двойник" легенды сидел в бусе, чем вызвал волну шуток.

Что следует знать

В Киеве заметили мужчину, очень похожего на Джейсона Стейтема

Комментаторы предполагают, что это двойник актера и шутят о ТЦК

Мужчина действительно визуально похож на актера — одежду, телосложение, внешность и даже очки.

Телеграмм-канал "Труха Киев" опубликовал серию видео, где видно, что "Стейтем" сидит в машине, разговаривает по телефону. Вокруг рабочий съемочный процесс камеры, выставленный свет, много людей. На другом кадре якобы актер уже сидит в бусе.

К слову, мужчина действительно очень похож на Стейтема — одеждой, телосложением, манерой движений и, конечно, внешностью. Однако удивительно то, что простому прохожему (снимающему видео) позволили так близко подойти к машине, где якобы сидит легенда голливудского кино.

"Джейсон Стейтем" в Киеве. Фото: Труха.Киев

В комментариях шутят, что это не Стейтем, а Тайсон Фьюри приехал в Киев и ждет Усика, чтобы отомстить. Также пишут, что в Киеве есть актер, двойник Стейтема.

Комментаторы также выдвигают предположение о том, что приездом актера Голливуда украинские власти пытаются заставить Путина не обстреливать Киев на Рождество. Шутят и о том, что Стейтем приехал к кому-нибудь в гости.

"Вот это и есть секретный пункт мирного соглашения, чтобы Путин побоялся на Рождество бить по Киеву"

"Ко мне в гости на пиво заскочил"

"Где ТЦК, они скорее узнают"

