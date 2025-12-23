Знімають новий "Форсаж"? "Джейсона Стейтема" помітили у Києві

У коментарях жартують, що це не Стейтем, а Тайсон Ф'юрі приїхав мститися Усику

Після приїзду до Херсону Анджеліни Джолі, схоже візит до Києва вирішив зробити Джейсон Стейтем. Чоловіка, дуже схожого на актора, помітила в одному із районів Києва. За словами очевидців, поруч працювала знімальна команда, гудів генератор, а "двійник" легенди сидів у бусі, чим викликав хвилю жартів.

Що варто знати

У Києві помітили чоловіка, дуже схожого на Джейсона Стейтема

Коментатори припускають, що це двійник актора і жартують про ТЦК

Чоловік дійсно візуально схожий на актора — одяг, статура, зовнішність і навіть окуляри

Телеграм-канал "Труха Київ" опублікував серію відео, де видно, що "Стейтем" сидить у машині, розмовляє телефоном. Навколо — робочий знімальний процес — камери, виставлене світло, багато людей. На іншому кадрі нібито актор вже сидить у бусі.

До слова, чоловік дійсно дуже схожий на Стейтема — одягом, статурою, манерою рухів і, звісно ж, зовнішністю. Проте дивно те, що простому перехожому (який знімає відео) дозволили так близько підійти до машини, де нібито сидить легенда голлівудського кіно.

"Джейсон Стейтем" у Києві. Фото: Труха.Київ

У коментарях жартують, що це не Стейтем, а Тайсон Ф'юрі приїхав до Києва і чекає на Усика, щоб помститися. Також пишуть, що у Києві є актор, який є двійником Стейтема.

Коментатори також висувають припущення про те, що приїздом актора Голлівуду українська влада намагається змусити Путіна не обстрілювати Київ на Різдво. Жартують і про те, що Стейтем приїхав до когось у гості.

"Ось це і є секретний пункт мирної угоди, щоб Путін побоявся на Різдво бити по Києву"

"До мене в гості на пиво заскочив"

"Де ТЦК, вони швидше впізнають"

