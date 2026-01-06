Не только Могилевская полезла в ледяную воду: кто из звезд на Крещение рискнул искупаться (фото)
-
-
Некоторые знаменитости не побоялись мороза и ледяной воды
В среду, 6 января, отмечается большой религиозный праздник — Крещение Господне. В этот день, традиционно, многие украинцы окунаются в ледяную воду. Некоторые представители шоу-бизнеса не остались в стороне и показали, как сегодня купались в водоемах и закаляли свой дух.
"Телеграф" выяснил, как украинские знаменитости празднуют Крещение 2026. Своими фотографиями и видео они поделились в социальных сетях.
Как украинские звезды отметили Крещение 2026
Среди знаменитостей, которые не побоялись окунуться в ледяную воду оказалась певица Наталья Могилевская. Артистка показала у себя в Instagram видео, как босиком по снегу идет к водоему и прямо со ступенек прыгает в прорубь.
С праздником Крещения, друзья!
Также закалить свое тело и дух решилась актриса Наталка Денисенко. У себя на странице она опубликовала видео, в котором погружается в бассейн с ледяной водой в белом купальнике.
После такого выброса адреналина состояние становится яснее, легче и благодарность льется любовью внутри
Не побоялась ледяной воды и бывшая военнослужащая, блогер Евгения Эмеральд. На своей странице она показала фотографии и видео с празднования Крещения 2026. Евгения отметила, что соблюдает традицию уже не первый год.
Певица Руслана также праздновала праздник Крещения. На ее странице есть видео, в котором она плавает в уличном чане во дворе какого-то комплекса.
А тот третий праздник — святое Крещение. С Иорданом всех нас!
Поздравила украинцев с праздником и певица Оля Полякова, которая сейчас с дочерью Машей и своим зятем отдыхает в Буковеле. Артистка плавала в бассейне, только не в ледяной, а в теплой воде.
Также с Крещением всех поздравил ведущий Юрий Горбунов. Неизвестно, окунался ли он в прорубь в этом году, но на кадре видно, что находился возле водоема.
К поздравлениям присоединилась и ведущая Надежда Матвеева. Она опубликовала фотографию на фоне красивого озера, по всей видимости, она не купалась, просто вышла на прогулку с собачкой.
