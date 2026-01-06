Не тільки Могилевська полізла у крижану воду: хто з зірок на Водохреща ризикнув скупатися (фото)
Деякі знаменитості не побоялися морозу та крижаної води
У середу, 6 січня, відзначається велике релігійне свято — Хрещення Господнє. Цього дня, традиційно, багато українців занурюються у крижану воду. Деякі представники шоубізнесу не залишилися осторонь і показали, як сьогодні купалися у водоймах та гартували свій дух.
"Телеграф" з’ясував, як українські знаменитості святкують Водохреща 2026. Своїми фотографіями та відео вони поділилися у соціальних мережах.
Як українські зірки відзначили Водохреща 2026
Серед знаменитостей, які не побоялися зануритися у крижану воду, виявилася співачка Наталія Могилевська. Артистка показала у себе в Instagram відео, як босоніж по снігу йде до водойми й прямо зі сходів стрибає в ополонку.
Зі святом Водохреща, друзі!
Також загартувати своє тіло і дух наважилася актриса Наталка Денисенко. У себе на сторінці вона опублікувала відео, в якому занурюється в басейн із крижаною водою у білому купальнику.
Після такого викиду адреналіну стан стає яснішим, легшим і вдячність ллється любов’ю зсередини!
Не побоялася крижаної води й колишня військовослужбовиця, блогер Євгенія Емеральд. На своїй сторінці вона показала фотографії та відео зі святкування Хрещення 2026. Євгенія зазначила, що дотримується традиції вже не перший рік.
Співачка Руслана також святкувала свято Водохреща. На її сторінці є відео, в якому вона плаває у вуличному чані на подвір’ї якогось комплексу.
А той третій празник – святе Водохреща. З Йорданом усіх нас!
Привітала українців зі святом і співачка Оля Полякова, яка зараз із дочкою Машею та своїм зятем відпочиває у Буковелі. Артистка плавала в басейні, тільки не в крижаній, а в теплій воді.
Також з Водохрещам усіх привітав ведучий Юрій Горбунов. Невідомо, чи занурювався він в ополонку цього року, але на кадрі видно, що знаходився біля водойми.
До привітань приєдналася і ведуча Надія Матвєєва. Вона опублікувала фотографію на тлі красивого озера, скоріше за все, вона не купалася, просто вийшла на прогулянку з собачкою.
