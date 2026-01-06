Не тільки Могилевська полізла у крижану воду: хто з зірок на Водохреща ризикнув скупатися (фото)

Деякі знаменитості не побоялися морозу та крижаної води

У середу, 6 січня, відзначається велике релігійне свято — Хрещення Господнє. Цього дня, традиційно, багато українців занурюються у крижану воду. Деякі представники шоубізнесу не залишилися осторонь і показали, як сьогодні купалися у водоймах та гартували свій дух.

"Телеграф" з’ясував, як українські знаменитості святкують Водохреща 2026. Своїми фотографіями та відео вони поділилися у соціальних мережах.

Як українські зірки відзначили Водохреща 2026

Серед знаменитостей, які не побоялися зануритися у крижану воду, виявилася співачка Наталія Могилевська. Артистка показала у себе в Instagram відео, як босоніж по снігу йде до водойми й прямо зі сходів стрибає в ополонку.

Зі святом Водохреща, друзі! Наталія Могилевська

Наталія Могилевська купалася на Водохреща 2026

Також загартувати своє тіло і дух наважилася актриса Наталка Денисенко. У себе на сторінці вона опублікувала відео, в якому занурюється в басейн із крижаною водою у білому купальнику.

Наталія Денисенко

Після такого викиду адреналіну стан стає яснішим, легшим і вдячність ллється любов’ю зсередини! Наталія Денисенко

Не побоялася крижаної води й колишня військовослужбовиця, блогер Євгенія Емеральд. На своїй сторінці вона показала фотографії та відео зі святкування Хрещення 2026. Євгенія зазначила, що дотримується традиції вже не перший рік.

Євгенія Емеральд купалася в ополонці

Співачка Руслана також святкувала свято Водохреща. На її сторінці є відео, в якому вона плаває у вуличному чані на подвір’ї якогось комплексу.

А той третій празник – святе Водохреща. З Йорданом усіх нас! Руслана

Руслана привітала з Водохрещам 2026

Привітала українців зі святом і співачка Оля Полякова, яка зараз із дочкою Машею та своїм зятем відпочиває у Буковелі. Артистка плавала в басейні, тільки не в крижаній, а в теплій воді.

Оля Полякова на Водохреща 2026

Також з Водохрещам усіх привітав ведучий Юрій Горбунов. Невідомо, чи занурювався він в ополонку цього року, але на кадрі видно, що знаходився біля водойми.

Юрій Горбунов

До привітань приєдналася і ведуча Надія Матвєєва. Вона опублікувала фотографію на тлі красивого озера, скоріше за все, вона не купалася, просто вийшла на прогулянку з собачкою.

Надія Матвєєва привітала з Водохрещам

