"Почему Притула не стареет?": украинцы бурно обсуждают старое фото телеведущего с Фреймут

Сергей Притула и Ольга Фреймут — давние кумиры украинцев, они вместе работали в шоу "Подъем", "Кто сверху?" и "Кабріоліто" на Новом канале. Это было в период 2008-2013 годов. Недавно в сети всплыл архивный снимок телеведущих, который вызвал волну ностальгии у пользователей.

В соцсети Threads пользователь с ником "anderfuriv" опубликовал архивные фото с украинскими звездами — Притулой и Фреймут, Павлом Зибровым, Виталием Козловским и другими. Автор поста написал, что именно эти кумиры когда-то сформировали самооценку подростков.

В комментариях под постом украинцы тут же начали обсуждать архивные снимки звезд, больше всего внимания досталось именно Притуле и Фреймут, так как в свое время они были мега популярными и узнаваемыми.

Вот как отреагировали пользователи в комментариях на архивное фото Притулы и Фреймут:

Скажите мне, почему Притула не стареет? Бл*ть, мне было 15 – ему было 20, мне было 25 – ему было 20, теперь мне через месяц 40 – ему до сих пор 20. Сережа, так нельзя.

Здесь все такие красивые. Даже Фреймут похожа на западную звезду. А Козловский на какого-нибудь лорда.

Мне всегда нравилась именно та часть, где Оля и Сергей филигранно друг друга под*бывали. А теперь я удивляюсь манере своего общения.

За что благодарен Притуле – так за то, что он всегда был украиноязычным. Просто украинский язык. Он так чувствовал. Для меня, из русскоговорящего региона, он был просто вау.

На первом фото не Притула, а продюсер Валентин, но у меня нет доказательств.

Кто знает, каким шампунем в то время пользовался Притула?

Фреймут уверенная в себе женщина, которой пофиг, куда идти. Притула – легенда украинского юмора, показал, что можно быть разным и при этом умным, рассудительным. Его Иннокентия Беста и Антона я запомню навсегда.

Фреймут в детстве считала прямо леди и иконой.

