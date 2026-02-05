"Чому Притула не старіє?": українці бурхливо обговорюють старе фото телеведучого з Фреймут
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Українці обговорюють у соцмережах архівний знімок колишніх кумирів
Сергій Притула та Ольга Фреймут — давні кумири українців, вони разом працювали у шоу "Підйом", "Хто зверху?" та "Кабріоліто" на Новому каналі. Це було у період 2008-2013 років. Нещодавно у мережі сплив архівний знімок телеведучих, який викликав хвилю ностальгії у користувачів.
У соцмережі Threads користувач з ніком "anderfuriv" опублікував архівні фото з українськими зірками — Притулою та Фреймут, Павлом Зібровим, Віталієм Козловським та іншими. Автор посту написав, що саме ці кумири колись сформували самооцінку підлітків.
У коментарях під постом українці відразу почали обговорювати архівні знімки зірок, найбільше уваги дісталося саме Притулі та Фреймут, оскільки свого часу вони були мегапопулярними та впізнаваними.
Ось як відреагували користувачі в коментарях на архівне фото Притули та Фреймут:
- Скажіть мені чого Притула не старішає? Бл*ть, мені було 15 - йому було 20, мені було 25 - йому було 20, тепер мені через місяць 40 - йому й досі 20. Сірьожа, так не можна.
- Тут всі такі гарні. Навіть Фреймут схожа на якусь західну зірку. А Козловський на якогось лорда.
- Мені завжди подобалась саме та частина, де Оля і Сергій філігранно один одного під*обували. А тепер я дивуюсь манері свого спілкування.
- За що вдячний Притулі - так за те, що він завжди був україномовним. Просто українська мова. Бо він так відчував. Для мене, з російськомовного регіону, він був просто вау.
- На першому фото не Притула, а продюсер Валентин, але в мене нема доказів
- Хто знає, яким шампунем в ті часи користувався Притула?
- Фреймут впевнена у собі жінка, якій пофіг, куди йти. Притула - легенда українського гумору, показав, що можна бути різним і при цьому розумним, розважливим. Його Інокентія Беста та Антона я запамʼятаю назавжди.
- Фреймут в дитинстві вважала прям леді й іконою.
Раніше "Телеграф" розповідав про Нацвідбір на Євробачення 2026 року. Де і коли безкоштовно дивитися трансляцію.