"Чому Притула не старіє?": українці бурхливо обговорюють старе фото телеведучого з Фреймут

Українці обговорюють у соцмережах архівний знімок колишніх кумирів

Сергій Притула та Ольга Фреймут — давні кумири українців, вони разом працювали у шоу "Підйом", "Хто зверху?" та "Кабріоліто" на Новому каналі. Це було у період 2008-2013 років. Нещодавно у мережі сплив архівний знімок телеведучих, який викликав хвилю ностальгії у користувачів.

У соцмережі Threads користувач з ніком "anderfuriv" опублікував архівні фото з українськими зірками — Притулою та Фреймут, Павлом Зібровим, Віталієм Козловським та іншими. Автор посту написав, що саме ці кумири колись сформували самооцінку підлітків.

У коментарях під постом українці відразу почали обговорювати архівні знімки зірок, найбільше уваги дісталося саме Притулі та Фреймут, оскільки свого часу вони були мегапопулярними та впізнаваними.

Архівне фото Притули та Фреймут викликало бурхливе обговорення. Фото: скріншот

Ось як відреагували користувачі в коментарях на архівне фото Притули та Фреймут:

Скажіть мені чого Притула не старішає? Бл*ть, мені було 15 - йому було 20, мені було 25 - йому було 20, тепер мені через місяць 40 - йому й досі 20. Сірьожа, так не можна.

Тут всі такі гарні. Навіть Фреймут схожа на якусь західну зірку. А Козловський на якогось лорда.

Мені завжди подобалась саме та частина, де Оля і Сергій філігранно один одного під*обували. А тепер я дивуюсь манері свого спілкування.

За що вдячний Притулі - так за те, що він завжди був україномовним. Просто українська мова. Бо він так відчував. Для мене, з російськомовного регіону, він був просто вау.

На першому фото не Притула, а продюсер Валентин, але в мене нема доказів

Хто знає, яким шампунем в ті часи користувався Притула?

Фреймут впевнена у собі жінка, якій пофіг, куди йти. Притула - легенда українського гумору, показав, що можна бути різним і при цьому розумним, розважливим. Його Інокентія Беста та Антона я запамʼятаю назавжди.

Фреймут в дитинстві вважала прям леді й іконою.

Скріншот коментарів під архівним фото Притулки та Фреймут

Раніше "Телеграф" розповідав про Нацвідбір на Євробачення 2026 року. Де і коли безкоштовно дивитися трансляцію.