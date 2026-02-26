Укр

Сейчас он кумир миллионов и отец троих детей: вы точно не узнаете певца на этом детском фото

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
1499
Не все узнают этого артиста на архивном фото Новость обновлена 26 февраля 2026, 09:13
Не все узнают этого артиста на архивном фото. Фото Коллаж "Телеграф"

На детских фото еще нет его характерных узнаваемых черт внешности этого артиста

Все мы когда-то были детьми, но не каждого знаменитого человека легко узнать на старых фото. Если одни сохранили детские черты лица, то другие преобразились настолько, что опознать их — настоящий квест. Так и с нашим героем — он яркий тому пример: на ранних снимках нет ни одной подсказки, которая выдала бы в нем будущего кумира миллионов.

"Телеграф" рассказывает об одном из популярных украинских артистов, которого просто не узнать на архивном еще черно-белом фото из детства.

Это сейчас он имеет миллионы фанатов — и в Украине, и за ее пределами, собирает огромные залы и часто выпускает хитовые песни. А еще он многодетный отец — у него трое прекрасных детей, которые родились в браке с любимой женой.

Угадайте, что это за звезда на детском фото?

Дмитрйи Монатик в дестве

Конечно! Это же Дима Монатик! Однако узнать его на этом фото не так уж и просто.

Дмитрий Монатик родом из Луцка, он родился 1 апреля 1986 года, сейчас ему 39 лет. Свою карьеру он начинал как танцор брейк-данса в команде DBS Crew. До славы и популярности Монатик прошел через множество талант-шоу ("X-Фактор", "Танцуют все", "Фабрика звезд"), где часто слышал отказы от судей, но не сдался.

Сейчас он известный и любимый многими певец, композитор, танцор и саунд-продюсер. В 2021 году он получил звание Заслуженного артиста Украины.

Дмитрий Монатик фото
Дмитрий Монатик. Фото: открытые источники

Ранее "Телеграф" рассказывал о еще одном украинском артисте, которого сложно узнать на детском фото. Угадайте, кто этот милый паренек на фото.

Теги:
#Певец #Дмитрий Монатик #Детское фото