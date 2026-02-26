Сейчас он кумир миллионов и отец троих детей: вы точно не узнаете певца на этом детском фото

На детских фото еще нет его характерных узнаваемых черт внешности этого артиста

Все мы когда-то были детьми, но не каждого знаменитого человека легко узнать на старых фото. Если одни сохранили детские черты лица, то другие преобразились настолько, что опознать их — настоящий квест. Так и с нашим героем — он яркий тому пример: на ранних снимках нет ни одной подсказки, которая выдала бы в нем будущего кумира миллионов.

"Телеграф" рассказывает об одном из популярных украинских артистов, которого просто не узнать на архивном еще черно-белом фото из детства.

Это сейчас он имеет миллионы фанатов — и в Украине, и за ее пределами, собирает огромные залы и часто выпускает хитовые песни. А еще он многодетный отец — у него трое прекрасных детей, которые родились в браке с любимой женой.

Угадайте, что это за звезда на детском фото?

Конечно! Это же Дима Монатик! Однако узнать его на этом фото не так уж и просто.

Дмитрий Монатик родом из Луцка, он родился 1 апреля 1986 года, сейчас ему 39 лет. Свою карьеру он начинал как танцор брейк-данса в команде DBS Crew. До славы и популярности Монатик прошел через множество талант-шоу ("X-Фактор", "Танцуют все", "Фабрика звезд"), где часто слышал отказы от судей, но не сдался.

Сейчас он известный и любимый многими певец, композитор, танцор и саунд-продюсер. В 2021 году он получил звание Заслуженного артиста Украины.

Дмитрий Монатик. Фото: открытые источники

