Зараз він кумир мільйонів і батько трьох дітей: ви точно не впізнаєте співака на цьому дитячому фото

На дитячих фото ще немає його характерних відомих рис зовнішності цього артиста

Всі ми колись були дітьми, але не кожну знамениту людину легко впізнати на старих фото. Якщо одні зберегли дитячі риси обличчя, інші змінилися настільки, що опізнати їх — справжній квест. Так і з нашим героєм — він яскравий тому приклад: на ранніх знімках немає жодної підказки, яка видала б у ньому майбутнього кумира мільйонів.

"Телеграф" розповідає про одного з найпопулярніших українських артистів, якого просто не впізнати на архівному ще чорно-білому фото з дитинства.

Це зараз він має мільйони фанатів — і в Україні, і за її межами, збирає величезні зали і часто випускає хітові пісні. А ще він багатодітний батько — має трьох прекрасних дітей, які народилися в шлюбі з коханою дружиною.

Вгадайте, що то за зірка на дитячому фото?

Звісно! Це ж Діма Монатік! Однак впізнати його на цьому фото не так просто.

Дмитро Монатік родом із Луцька, він народився 1 квітня 1986 року, зараз йому 39 років. Свою кар’єру він розпочинав як танцюрист брейк-дансу у команді DBS Crew. До слави та популярності Монатік пройшов через безліч талант-шоу ("X-Фактор", "Танцюють всі", "Фабрика зірок"), де часто чув відмови від суддів, але не здався.

Зараз він відомий та улюблений багатьма співак, композитор, танцюрист та саунд-продюсер. У 2021 році він отримав звання Заслуженого артиста України.

Дмитро Монатик. Фото: відкриті джерела

