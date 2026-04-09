"Мне бы такой станок". Астафьева "свела с ума" мужчин горячими фото

Певица поделилась жаркими кадрами из личного архива

Даша Астафьева — известная украинская модель, певица и общественная деятельница, которая часто делится с поклонниками яркими кадрами из своей жизни в Instagram. Недавно артистка очаровала весенними фото, а теперь взбудоражила пикантными кадрами.

В своих соцсетях Instagram и Threads, Даша выложила соблазнительные снимки, сделанные в месте, которое напоминает старый заброшенный гараж. На этом фоне модель в откровенном черном боди и черных туфлях на каблуках выглядит весьма эпично.

Даша Астафьева. Фото: https://www.instagram.com/da_astafieva/

В подписи к фото Астафьева рассказала, что это старые снимки из ее архива.

Удивительный прикол. Старые фото всегда заранее знают состояние. Выныривают из кипы снимков, и смотрят прямо в тебя. Напоминают, но не возвращают написала Астафьева

В комментариях к публикации Даши начался настоящий "пожар", пользователи в восторге от снимков певицы и засыпают ее комплиментами.

Вот, что писали люди в комментариях:

Боже, мог ли ты создать еще что-то более совершенное…

Это как из старых журналов моды. Круто!

Когда свекровь пришла в гости без предупреждения.

Фото часто извлекает состояние, давно где-то лежавшее внутри.

Почему вы в гараже моего деда?

Вы моя Римская империя.

Красивая женщина.

Атмосферно, локация увлекательна.

Боже, какой стиль.

Мне бы в гараж такой станок.

Комментарии под постом Астафьевой

