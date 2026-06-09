Как сегодня выглядит мама братьев Кличко и кем она работала до пенсии (фото)

76-летняя женщина появилась на редких кадрах

Братья Кличко давно стали легендами мирового бокса, однако за их успехом стоят не только годы тренировок, но и поддержка семьи. Особое место в жизни Виталия и Владимира занимает их мама — Надежда Ульяновна, которая сегодня ведет непубличный образ жизни и редко появляется на публике.

На днях глава столицы появился вместе с матерью на премьере спектакля "Септима" в Киеве. Для выхода в свет 76-летняя женщина выбрала платье с кардиганом, дополнив образ черным ожерельем и серьгами.

Фото: YULA company

В комментарии проекту "Наодинці з Гламуром" Кличко рассказал, что сейчас много времени проводит с мамой и фактически живет вместе с ней. При этом он подчеркнул, что Надежда Ульяновна остается самостоятельным человеком: "Живем вместе, но мама самостоятельная — она то у себя, то у меня", — отметил мэр Киева в разговоре с журналисткой.

Что известно о маме братьев Кличко?

Надежда Ульяновна родилась в Украине и познакомилась со своим будущим супругом Владимиром Родионовичем во время учебы. После свадьбы она вместе с мужем-военным неоднократно переезжала по разным уголкам бывшего СССР.

Братья Кличко с родителями в детстве

До выхода на пенсию мама знаменитых чемпионов работала учительницей начальных классов. После смерти мужа в 2011 году женщина предпочла оставаться вдали от внимания прессы. Сейчас она находится на заслуженном отдыхе и практически не дает интервью.

Надежда Кличко отдыхает на пенсии

Напомним, что Виталий и Владимир — известные холостяки. Недавно младший брат мэра Киева ответил, есть ли у него романтические отношения.