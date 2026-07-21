Как ODYSSAY превратил KURENI в большую вечеринку единомышленников

Одним из самых ярких моментов стали авторские интерпретации мировых электронных хитов.

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Субботний вечер 18 июля в KURENI обещал быть особенным и таким и стал из-за выступления новатора украинской электронной сцены ODYSSAY. Казалось, склоны Днепра, деревья и теплый июльский воздух были не просто декорациями, а полноценной частью концерта.

Electronic live давно перестал быть для украинской публики экзотикой и в этом немалая заслуга самого ODYSSAY. За последние годы он доказал, что электронная музыка может быть не только о танцах или клубах, но и об эмоциях, общем настроении и живом контакте с людьми. Именно поэтому камерный формат KURENI подходил его музыке даже больше, чем большие площадки.

Из первых композиций стало ясно: в этот вечер никто никуда не спешить. Люди не просто стояли перед сценой – они постепенно погружались в тот же ритм, который задавал артист. Кто-то танцевал с бокалом в руках, кто-то обнимал близких, кто-то просто нашел для себя уютное место в тени локации и смотрел на сцену. Это была как большая компания людей, случайно оказавшихся на одной вечеринке, но с общим вайбом.

Концертная программа была построена как идеальный синусоидальный трек: от взрывных танцевальных дропов до глубоких, почти медитативных моментов. Одним из самых ярких моментов стали авторские интерпретации мировых электронных хитов. Особенно громко публика встретила новое прочтение легендарной "Satisfaction" Benny Benassi. Знакомый всем мотив в фирменной обработке ODYSSAY получил совсем другое звучание – более объемное, живое и эмоциональное. Именно в такие моменты толпа буквально взрывалась аплодисментами, а танцевали уже почти все.

Впрочем, главной причиной, почему люди приходят на концерты ODYSSAY, остаются его собственные композиции Religion и Make Me Feel, прозвучавшие особенно чувственно. Это была музыка, не требовавшая объяснений: достаточно было просто слушать и быть в данный момент. Именно эти треки напомнили, что артист давно вышел за рамки диджейских сетов, сформировав собственный узнаваемый стиль на стыке электроники, лайва и кинематографического звучания.

Пожалуй, главное впечатление этого концерта – атмосфера. Она не напоминала классическое выступление, где сцена четко отделена от зрителей. Скорее, это была большая летняя вечеринка, на которой всем было комфортно. Без ощущения, что артист где-то далеко. Казалось, все присутствующие оказались на одной волне — и это создавало тот редкий эффект, когда два часа пролетают почти незаметно. Такой маленький побег от реальности.

Часть прибыли от концерта традиционно была направлена на поддержку Вооруженных Сил Украины. Следовательно, даже в моменты отдыха украинская культура продолжает работать на общее дело.