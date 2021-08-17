Укр

Агент Роналду нашел новый вариант для Криштиану

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Агент Роналду нашел новый вариант для Криштиану Новость обновлена 17 августа 2021, 08:52
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду может перейти в "Манчестер Сити".

Агент португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Жорже Мендеш предложил услуги футболиста "Манчестер Сити". Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, "Ювентус" не против заработать на продаже 36-летнего форварда и даже называет сумму потенциального трансфера. "Старая Синьора" готова продать КриРо за € 30 млн. Отмечается, что итальянский клуб может пойти на такие меры, чтобы избежать убытков в сезоне 2021/22, ведь зарплата у португальца немаленькая.

Примечательно, что Роналду сделал себе имя именно в Манчестере, где успешно выступал за местный "Ман Юнайтед".

Криштиану играет за "Юве" с 2018 года. В прошлом сезоне Роналду стал лучшим бомбардиром Серии А, наколотив в ворота соперников 29 голов. Контракт португальца с туринским клубом истекает 30 июня 2022 года. Сам КриРо не раз заявлял, что готов отработаться свой контракт с итальянцами до конца, а затем его будущее связывали с португальским "Спортингом".

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Евро-2020 Роналду повторил рекорд по количеству голов за национальную сборную.

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