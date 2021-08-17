Укр

Ярмоленко отметился двумя ассистами в матче с "Арсеналом" (видео)

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Ярмоленко отметился двумя ассистами в матче с "Арсеналом" (видео) Новость обновлена 17 августа 2021, 15:00
Андрей Ярмоленко готов к новому сезону

Андрей Ярмоленко удачно провел поединок против молодежной команды "Арсенала".

Тренерский штаб первой команды "Вест Хэма" предоставил возможность подтянуть свои физические кондиции в матче молодежного состава сразу нескольким футболистам, среди которых был и украинец Андрей Ярмоленко.

"Молотобойцы" U-23 разбили ровесников из "Арсенала" со счетом 6:1 в рамках поединка Лиги профессионального развития Англии. Атакующий полузащитник сборной Украины провел на поле 71 минуту и ​​отметился двумя голевыми передачами.

Видеообзор матча "Вест Хэм" U-23 — "Арсенал" U-23:

Отметим, "Вест Хэм" удачно стартовал в АПЛ, победив "Ньюкасл" на выезде со счетом 2:4. В следующем туре "Молотобойцы" примут "Лестер Сити" (23 августа).

Видеообзор матча "Ньюкасл" — "Вест Хэм":

Напомним, на Евро-2020 Ярмоленко стал настоящим лидером сборной Украины. На счету 31-летнего Андрея два гола и два ассиста, а один из голов вингера и вовсе украсил чемпионат Европы. Отметим, "Вест Хэм" пытался избавиться от украинца, но пока футболист остается в лондонском клубе. Игрок все еще может уйти в другую команду в текущее трансфертное окно, а предметный интерес к Андрею приписывают турецким коллективам.

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