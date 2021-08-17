Украинец в финале чемпионата Европы по шашкам вынес россиянина

Украинец Юрий Аникеев выиграл чемпионат Европы по шашкам-64.

Украинский шашист Юрий Аникеев во второй раз подряд выиграл чемпионат Европы по шашкам-64.

В финале ЧЕ-2021, который проходил в Турции, 38-летний харьковчанин Аникеев одолел принципиального соперника, россиянина Александра Георгиева. В решающей партии Юрий добыл победу и золотую медаль ЧЕ, хотя оппонента устраивала и ничья в финальной игре. К слову, в полуфинале украинец оказался сильнее крымчанина Сергея Белошеева, который еще в 2014 году решил представлять РФ, а не Украину. Примечательно, что Белошеев проиграл украинцу и в матче за "бронзу". Третьим на чемпионате Европы стал Феликс Шепель из Днепра.

Результаты мужского турнира по шашкам-64 на чемпионате Европы-2021

В женском турнире "серебро" на счету украинки Елены Короткой.

Результаты женского турнира по шашкам-64 на чемпионате Европы-2021

Добавим, что для Аникеева, этот успех стал вторым подряд. Ранее он побеждал на ЧЕ по шашкам-64 в 2019 году в турецком Измире. Также на его счету есть победы и на чемпионатах мира. В 2004 году он брал "золото" в классике, а в 2018 году — в блице.

Напомним, в 2020 году Юрий выиграл чемпионат мира по шашкам-100.

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