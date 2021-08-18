В сборной Украины появились новые имена после назначения Петракова

Александр Петраков озвучил имена новичков сборной Украины.

Новоиспеченный исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков в комментарии для Украинской ассоциации футбола рассказал о нескольких новичках команды.

В своем первом интервью в новой должности 64-летний специалист поведал, что добавил несколько имен в расширенный состав сборной Украины на ближайшие матчи. В частности, в расположение национальной команды прибудут представитель "Славии" (Прага) Тарас Качараба и игрок "Шахтера" Даниил Сикан. Кроме того, до резервного списка футболистов "Сине-желтых" попал Сергей Булеца из "Зари".

"Будет 26 игроков. К 24 уже названных футболистов основного списка добавится еще двое — Тарас Качараба и Даниил Сикан", — заявил Петраков в комментарии для YouTube-канала УАФ.

Добавим, что первые матчи под руководством Петракова сборная Украины проведет в начале сентября в рамках отбора на чемпионат мира-2022. 1 сентября украинцев ожидает игра с Казахстаном, а 4-го — с Францией.

Ранее "Телеграф" сообщал, что о назначении Петракова стало известно в ночь на 18 августа.