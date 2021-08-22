Укр

Боец UFC эффектно нокаутировал соперника встречным ударом (видео)

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
81
Боец UFC эффектно нокаутировал соперника встречным ударом (видео) Новость обновлена 22 августа 2021, 12:12
Уильям Найт

Уильям Найт добыл блестящую победу на турнире UFC

В ночь на воскресенье, 22-е августа (время киевское), в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессионального ММА UFC on ESPN 29. Главным событием шоу стал бой между американскими средневесам Джаред Каннонье — Келвин Гастелум. В карде также было на что посмотреть.

В поединке полутяжеловесов американец Уильям Найт добыл эффектную победу над своим соотечественником Фабио Черантом. Черант шел на соперника как танк, однако уже в первом раунде нарвался на тяжелейший встречный удар. Итог закономерен — Фабио оказался в тяжелом нокауте, а Уильям получил дополнительный гонорар за выступление вечера.

Видео нокаута в бою Уильям Найт — Фабио Черант:

Отметим, Найт добыл свою дебютную победу в промоушене, а Черант проиграл в третий раз в карьере, имея на своем счету 8 побед.

Все результаты боев UFC on ESPN 29:

  • Джаред Каннонье победил Келвина Гастелума единогласным решением судей
  • Марк О Медсен победил Клея Гуиду раздельным решением судей
  • Паркер Портер победил Чейза Шермана единогласным решением судей
  • Сайдюкуб Кахрамонов победил Тревина Джонса удушающим приемом в 3-м раунде
  • Винц Пичел победил Остина Хуббарда единогласным решением судей
  • Алехандре Пантойя победил Брендона Ройвела удушающим приемом во 2-м раунде
  • Остин Линго победил Луиса Солдана единогласным решением судей
  • Брайан Келлехер победил Доминго Пеларте единогласным решением судей
  • Жосиан Нуньес победила Беа Малеки нокаутом в 1-м раунде
  • Уилльям Найт победил Фабио Черанта нокаутом в 1-м раунде
  • Игнасио Бахамондес победил Рузвельта Робертса нокаутом в 3-м раунде
  • Рамиз Брахимаж победил Сашу Палатникова удушающим приемом в 1-м раунде

Ранее "Телеграф" сообщал, что после своего поражения в последнем бою Конор Макгрегор оскорбил жену Дастина Порье.

Поддержка есть, но пока только на словах: что сказала Меркель после встречи с Зеленским
Политика
Поддержка есть, но пока только на словах: что сказала Меркель после встречи с Зеленским
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Поддержка есть, но пока только на словах: что сказала Меркель после встречи с Зеленским
Поддержка есть, но пока только на словах: что сказала Меркель после встречи с Зеленским
Дата публикации
Категория
В Украину из Афганистана прибыл самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами (видео)
В Украину из Афганистана прибыл самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами (видео)
Дата публикации
Категория
Украина туристическая: есть чем гордиться и над чем работать
Украина туристическая: есть чем гордиться и над чем работать
Дата публикации
Категория
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Дата публикации
Категория
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Дата публикации
Категория
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан