Боец UFC эффектно нокаутировал соперника встречным ударом (видео)

Уильям Найт добыл блестящую победу на турнире UFC

В ночь на воскресенье, 22-е августа (время киевское), в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессионального ММА UFC on ESPN 29. Главным событием шоу стал бой между американскими средневесам Джаред Каннонье — Келвин Гастелум. В карде также было на что посмотреть.

В поединке полутяжеловесов американец Уильям Найт добыл эффектную победу над своим соотечественником Фабио Черантом. Черант шел на соперника как танк, однако уже в первом раунде нарвался на тяжелейший встречный удар. Итог закономерен — Фабио оказался в тяжелом нокауте, а Уильям получил дополнительный гонорар за выступление вечера.

Видео нокаута в бою Уильям Найт — Фабио Черант:

Отметим, Найт добыл свою дебютную победу в промоушене, а Черант проиграл в третий раз в карьере, имея на своем счету 8 побед.

Все результаты боев UFC on ESPN 29:

Джаред Каннонье победил Келвина Гастелума единогласным решением судей

Марк О Медсен победил Клея Гуиду раздельным решением судей

Паркер Портер победил Чейза Шермана единогласным решением судей

Сайдюкуб Кахрамонов победил Тревина Джонса удушающим приемом в 3-м раунде

Винц Пичел победил Остина Хуббарда единогласным решением судей

Алехандре Пантойя победил Брендона Ройвела удушающим приемом во 2-м раунде

Остин Линго победил Луиса Солдана единогласным решением судей

Брайан Келлехер победил Доминго Пеларте единогласным решением судей

Жосиан Нуньес победила Беа Малеки нокаутом в 1-м раунде

Уилльям Найт победил Фабио Черанта нокаутом в 1-м раунде

Игнасио Бахамондес победил Рузвельта Робертса нокаутом в 3-м раунде

Рамиз Брахимаж победил Сашу Палатникова удушающим приемом в 1-м раунде

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