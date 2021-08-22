"Шахтер" - "Монако": где и когда смотреть ответный стыковой матч Лиги чемпионов

"Шахтер" и "Монако" сыграют за попадание в групповой этап Лиги чемпионов.

В среду, 25 августа, донецкий "Шахтер" в рамках ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 примет "Монако". В прямом эфире в Украине эту игру покажет сервис Megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Матч "Шахтер" — "Монако" состоится в Харькове на ОСК "Металлист", начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. Эксклюзивная трансляция поединка будет доступна на ОТТ Megogo (требуется платная подписка, — прим. ред.) Стоимость пробной подписки — 1 грн. Кроме того, у нас на сайте в оперативном доступе появятся видео голов.

"Телеграф" напоминает, что в первом матче, который состоялся в Монако, "Горняки" добыли минимальную победу, что значительно приблизило их в групповой стадии Лиги чемпионов, куда попадет победитель двухматчевого противостояния. Проигравший, в свою очередь, отправится в групповой этап Лиги Европы. Отметим, с сезона 2021/22 в турнирах под эгидой УЕФА не действует правило выездного гола.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бразилец Витиньо отказал "Шахтеру".