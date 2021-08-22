"Шахтер" — "Монако": букмекеры озадачили прогнозом на ответный стыковой матч Лиги чемпионов

"Шахтер" и "Монако" разыграют путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

"Шахтер" вновь является аутсайдером в противостоянии с "Монако" в Лиге чемпионов. Букмекерская контора Пари-Матч обновила коэффициенты на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22.

По мнению специалистов, "Горняки" вновь имеют меньше шансов на победу — коэффициент 2,80 на победу дончан против 2,41 — на успех "Монегасков", ничья котируется коэффициентом 3,60. В то же время аналитики Пари-Матч считают, что "Шахтер" пройдет "Монако" по сумме двух матчей — 1,30 против 3,50, а вероятным исходом ответной игры станет ничья 1:1 (коэффициент 6,80).

Прогноз букмекеров на ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов "Шахтер" — "Монако" (данные за 22 августа):

Пари-Матч: (победа "Шахтера" 2,80 — ничья 3,60 — победа "Монако" 2,41)

Напомним, первая игра между командами прошла в Монако и завершилась победой дончан со счетом 0:1. Ответный матч состоится в среду, 25 августа, в Харькове на стадионе "Металлист". Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть эту игру в Украине.