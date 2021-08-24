В честь известного футболиста назвали новый вид динозавров

Андрес Иньеста теперь знаменит не только своей футбольной карьерой.

В честь легендарного испанского футболиста Андреса Иньесты, который на данный момент выступает за японский "Виссел Кобе", назвали новый вид динозавров. Об этом сообщает marca.

По информации источника, группа палеонтологов обнаружила в испанской провинции Бургос останки неописанного ранее динозавра-зауропода. Отличием этого динозавра от других подобных стало наличие дополнительного четвертого когтя и более короткого пальца. В итоге ученые назвали свою находку Iniestapodus burgensis в честь легенды "Барселоны" и сборной Испании.

"Так же, как следы пребывания динозавров в Бургосе растянулись на миллионы лет, так и талант и успех Андреса Иньесты составляют фундаментальную часть истории испанского и мирового футбола", – отмечается в заявлении палеонтологического коллектива из Салас-де-лос-Инфантеса.

Андрес Иньеста — двукратный чемпион Европы и чемпион мира 2010 года. Полузащитник наиболее известен по своим выступлениям за "Барселону", ушел он из которой в 2018 году. Отметим, в финале ЧМ-2010 Адрес забил победный гол в ворота сборной Нидерландов. На клубном уровне вместе с каталонцами Иньеста выиграл 32 трофея, включая четыре Лиги чемпионов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что салфетку плачущего во время ухода из "Барселоны" Лионеля Месси продают за миллион долларов.