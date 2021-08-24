Укр

"Бенфика" Яремчука пробилась в групповой этап Лиги чемпионов

Автор
М. Корнилов
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Автор
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"Бенфика" Яремчука пробилась в групповой этап Лиги чемпионов Новость обновлена 25 августа 2021, 00:01
ПСВ - "Бенфика"

Определились еще три участника группового этапа Лиги чемпионов.

Во вторник, 24 августа, в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 были сыграны три ответных матча. Таким образом, определились три счастливчика, которые попали в групповой этап турнира. Ими стали швейцарский "Янг Бойз", португальская "Бенфика" и шведский "Мальме". "Лудогорец", ПСВ и "Ференцварош" сыграют в Лиге Европы.

Добавим, что нападающий сборной Украины Роман Яремчук вышел в старте "Бенфики" и был заменен во втором тайме. К слову, с 32-й минуты "Орлы" играли в меньшинстве.

"Лудогорец" — Мальме 2:1 (первый матч 0:2)

ПСВ — "Бенфика" 0:0 (первый матч 1:2)

"Ференцварош" — "Янг Бойз" 2:3 (первый матч 2:3).

Полные видеообзоры поединков будут доступны в этой статье позднее.

В среду, 25 августа, "Шахтер" проведет ответный матч раунда плей-офф ЛЧ против "Монако". В первом матче "Горняки" добыли гостевую победу, правда, с минимальной разницей голов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Роман Яремчук отметился двумя ассистами в первой игре с ПСВ, однако УЕФА засчитал украинцу лишь одну голевую передачу.

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