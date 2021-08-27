Украинские паралимпийцы за три дня завоевали больше медалей, чем олимпийцы за весь турнир

На Паралимпиаде в Токио завершился 3-й соревновательный день.

В пятницу, 27 августа, на Паралимпиаде в Токио завершился третий игровой день. Сборная Украины сегодня сумела добыть 13 наград, включая два "золота". Об этом сообщает официальный сайт Игр.

"Золото" в третий соревновательный день завоевала Марьяна Шевчук в пауэрлифтинге (до 55 кг).. Еще одну награду высшей пробы принесла Украине Анна Стеценко, которая выиграла заплыв на 400 метров вольным стилем (класс — S13).

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Серебряные награды выиграли:

Владислав Билый — метание копья

— метание копья Анастасия Москаленко — метание булавы

— метание булавы Сергей Клипперт — плавание, 100 м на спине (класс — S12)

— плавание, 100 м на спине (класс — S12) Андрей Трусов — плавание, 200 м комплексом (класс — SM7)

— плавание, 200 м комплексом (класс — SM7) Кирилл Геращенко — плавание, 400 м вольным стилем (класс — S13)

— плавание, 400 м вольным стилем (класс — S13) Катерина Денисенко — плавание, 100 м на спине (класс — S8)

— плавание, 100 м на спине (класс — S8) Евгения Бреус, Алена Федота и Наталья Мандрик — командная шпага

Бронзовые награды завоевали:

Юлия Павленко — прыжки в длину

— прыжки в длину Егор Дементьев — велотрек, гонка преследования на 4000 м (класс — С5)

— велотрек, гонка преследования на 4000 м (класс — С5) Юлия Иваницкая — дзюдо (до 48 кг)

— дзюдо (до 48 кг) Наталья Николайчук — дзюдо (до 52 кг)

Таким образом, на счету паралимпийской сборной Украины уже 22 медали, что на три больше, чем у наших олимпийцев на Играх в Токио. В медальном зачете Паралимпиады-2020 Украина занимает 9-е место (4-е, по общему числу наград). Лидирует Китай, второе место у Великобритании, а третье — у команды паралимпийского комитета России.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во второй соревновательный день на Паралимпиаде украинцы добыли лишь одну медаль.