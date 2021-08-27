Укр

Украинские паралимпийцы за три дня завоевали больше медалей, чем олимпийцы за весь турнир

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
31
Украинские паралимпийцы за три дня завоевали больше медалей, чем олимпийцы за весь турнир Новость обновлена 27 августа 2021, 17:01
Паралимпиада в Токио

На Паралимпиаде в Токио завершился 3-й соревновательный день.

В пятницу, 27 августа, на Паралимпиаде в Токио завершился третий игровой день. Сборная Украины сегодня сумела добыть 13 наград, включая два "золота". Об этом сообщает официальный сайт Игр.

"Золото" в третий соревновательный день завоевала Марьяна Шевчук в пауэрлифтинге (до 55 кг).. Еще одну награду высшей пробы принесла Украине Анна Стеценко, которая выиграла заплыв на 400 метров вольным стилем (класс — S13).

Серебряные награды выиграли:

  • Владислав Билый — метание копья
  • Анастасия Москаленко — метание булавы
  • Сергей Клипперт — плавание, 100 м на спине (класс — S12)
  • Андрей Трусов — плавание, 200 м комплексом (класс — SM7)
  • Кирилл Геращенко — плавание, 400 м вольным стилем (класс — S13)
  • Катерина Денисенко — плавание, 100 м на спине (класс — S8)
  • Евгения Бреус, Алена Федота и Наталья Мандрик — командная шпага

Бронзовые награды завоевали:

  • Юлия Павленко — прыжки в длину
  • Егор Дементьев — велотрек, гонка преследования на 4000 м (класс — С5)
  • Юлия Иваницкая — дзюдо (до 48 кг)
  • Наталья Николайчук — дзюдо (до 52 кг)

Таким образом, на счету паралимпийской сборной Украины уже 22 медали, что на три больше, чем у наших олимпийцев на Играх в Токио. В медальном зачете Паралимпиады-2020 Украина занимает 9-е место (4-е, по общему числу наград). Лидирует Китай, второе место у Великобритании, а третье — у команды паралимпийского комитета России.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во второй соревновательный день на Паралимпиаде украинцы добыли лишь одну медаль.

Генпрокуратура просит взять партнера Ахметова Николая Рудковского под арест: что случилось
Политика
Генпрокуратура просит взять партнера Ахметова Николая Рудковского под арест: что случилось
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Генпрокуратура просит взять партнера Ахметова Николая Рудковского под арест: что случилось
Генпрокуратура просит взять партнера Ахметова Николая Рудковского под арест: что случилось
Дата публикации
Категория
Украинские паралимпийцы за три дня завоевали больше медалей, чем олимпийцы за весь турнир
Украинские паралимпийцы за три дня завоевали больше медалей, чем олимпийцы за весь турнир
Дата публикации
Категория
"Бенгази" для Байдена: "сдача" Афганистана серьезно ударит по позициям США, в том числе в Украине
"Бенгази" для Байдена: "сдача" Афганистана серьезно ударит по позициям США, в том числе в Украине
Дата публикации
Категория
Украинский самолет Ил-76 вывез из Кабула 266 человек и вернулся за очередными пассажирами
Украинский самолет Ил-76 вывез из Кабула 266 человек и вернулся за очередными пассажирами
Дата публикации
Категория
Должников по коммуналке снова могут отключать от услуг ЖКХ: как это работает
Должников по коммуналке снова могут отключать от услуг ЖКХ: как это работает