Украинские паралимпийцы за три дня завоевали больше медалей, чем олимпийцы за весь турнир
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На Паралимпиаде в Токио завершился 3-й соревновательный день.
В пятницу, 27 августа, на Паралимпиаде в Токио завершился третий игровой день. Сборная Украины сегодня сумела добыть 13 наград, включая два "золота". Об этом сообщает официальный сайт Игр.
"Золото" в третий соревновательный день завоевала Марьяна Шевчук в пауэрлифтинге (до 55 кг).. Еще одну награду высшей пробы принесла Украине Анна Стеценко, которая выиграла заплыв на 400 метров вольным стилем (класс — S13).
Серебряные награды выиграли:
- Владислав Билый — метание копья
- Анастасия Москаленко — метание булавы
- Сергей Клипперт — плавание, 100 м на спине (класс — S12)
- Андрей Трусов — плавание, 200 м комплексом (класс — SM7)
- Кирилл Геращенко — плавание, 400 м вольным стилем (класс — S13)
- Катерина Денисенко — плавание, 100 м на спине (класс — S8)
- Евгения Бреус, Алена Федота и Наталья Мандрик — командная шпага
Бронзовые награды завоевали:
- Юлия Павленко — прыжки в длину
- Егор Дементьев — велотрек, гонка преследования на 4000 м (класс — С5)
- Юлия Иваницкая — дзюдо (до 48 кг)
- Наталья Николайчук — дзюдо (до 52 кг)
Таким образом, на счету паралимпийской сборной Украины уже 22 медали, что на три больше, чем у наших олимпийцев на Играх в Токио. В медальном зачете Паралимпиады-2020 Украина занимает 9-е место (4-е, по общему числу наград). Лидирует Китай, второе место у Великобритании, а третье — у команды паралимпийского комитета России.
Ранее "Телеграф" сообщал, что во второй соревновательный день на Паралимпиаде украинцы добыли лишь одну медаль.
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