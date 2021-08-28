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Украинские паралимпийцы завоевали еще три медали на Играх в Токио

Автор
М. Корнилов
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Автор
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Украинские паралимпийцы завоевали еще три медали на Играх в Токио Новость обновлена 28 августа 2021, 10:46
Роман Данилюк

Копилка сборной Украины пополнилась еще тремя наградами.

В субботу, 28 августа, в утренней сессии четвертого медального дня на Паралимпийских играх в Токио украинские спортсмены завоевали три награды. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

25-летний украинец Иван Май завоевал "бронзу" в настольном теннисе в классе 9. В полуфинале украинец проиграл австралийцу Ма Линь со счетом 1:3 и таким образом выиграл бронзовую награду.

Еще один украинец Максим Николенко уступил в полуфинале паралимпийского турнира по настольному теннису (класс — 8) китайцу Чжао Шуаю

и завоевал "бронзу".

А 28-летний Роман Данилюк с результатом 16.53 м выиграл "серебро" в толкании ядра (класс F12). К слову, Роман показал свой лучший результат в сезоне.

На счету паралимпийской сборной Украины уже 25 наград (3 "золота", 14 серебряных медалей и 8 "бронз"). Украина идет 10-й в медальном зачете Паралимпиады в Токио.

"Телеграф" напоминает, что третий игровой день Паралимпиады принес украинским спортсменам немало наград.

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