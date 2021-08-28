Украинец Богодайко завоевал 4-е "золото" Украины на Паралимпиада в Токио

Евгений Богодайко завоевал "золото" в плавании.

Украинский пловец Евгений Богодайко выиграл золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В финальном заплыве на дистанции 100 метров брасом в классе SB6 27-летний Богодайко финишировал первым, опередив колумбийца Нельсона Криспина и австралийца Мэтта Леви. Еще один украинец Андрей Трусов в этом заплыве стал седьмым. Добавим, что Богодайко является рекордсменом на этой дистанции. Кроме того, на его счету еще шесть золотых наград, которые он добыл на Паралимпиадах в Лондоне и Рио-де-Жанейро.

Читайте также: Категория Спорт Паралимпиада в Токио: медальный зачет Полный медальный зачет Паралимпийских игр в Токио.

Еще одну бронзовую награду сегодня добыл украинец Руфат Магомедов. Дзюдоист завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 73 кг, победив в малом финале россиянина Василия Кутуева.

На счету нашей сборной уже 27 наград (4 золотых, 14 серебряных и 9 бронзовых) и девятое общекомандное место в медальном зачете Паралимпиады-2020.

Ранее "Телеграф" сообщал об успехах украинских паралимпийцев в Токио в утренней сессии четвертого соревновательного дня, 28 августа.