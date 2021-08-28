Укр

Украинец Богодайко завоевал 4-е "золото" Украины на Паралимпиада в Токио

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
46
Украинец Богодайко завоевал 4-е "золото" Украины на Паралимпиада в Токио Новость обновлена 28 августа 2021, 11:42
Евгений Богодайко

Евгений Богодайко завоевал "золото" в плавании.

Украинский пловец Евгений Богодайко выиграл золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В финальном заплыве на дистанции 100 метров брасом в классе SB6 27-летний Богодайко финишировал первым, опередив колумбийца Нельсона Криспина и австралийца Мэтта Леви. Еще один украинец Андрей Трусов в этом заплыве стал седьмым. Добавим, что Богодайко является рекордсменом на этой дистанции. Кроме того, на его счету еще шесть золотых наград, которые он добыл на Паралимпиадах в Лондоне и Рио-де-Жанейро.

Еще одну бронзовую награду сегодня добыл украинец Руфат Магомедов. Дзюдоист завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 73 кг, победив в малом финале россиянина Василия Кутуева.

На счету нашей сборной уже 27 наград (4 золотых, 14 серебряных и 9 бронзовых) и девятое общекомандное место в медальном зачете Паралимпиады-2020.

Ранее "Телеграф" сообщал об успехах украинских паралимпийцев в Токио в утренней сессии четвертого соревновательного дня, 28 августа.

При обстрелах Авдеевки ранен украинский военный
В регионах
При обстрелах Авдеевки ранен украинский военный
Дата публикации
Дата публикации
Категория
При обстрелах Авдеевки ранен украинский военный
При обстрелах Авдеевки ранен украинский военный
Дата публикации
Категория
Вакцинация не всегда спасает от коронавируса, но поможет не умереть, - врач объяснил ситуацию
Вакцинация не всегда спасает от коронавируса, но поможет не умереть, - врач объяснил ситуацию
Дата публикации
Категория
"Приватбанк" перед продажей разделят: долги Коломойского лягут на плечи украинцев?
"Приватбанк" перед продажей разделят: долги Коломойского лягут на плечи украинцев?
Дата публикации
Категория
Не прорыв, а развитие: почему Зеленский присвоил себе заслуги Порошенко, Яценюка и даже Азарова
Не прорыв, а развитие: почему Зеленский присвоил себе заслуги Порошенко, Яценюка и даже Азарова
Дата публикации
Категория
Украинские паралимпийцы за три дня завоевали больше медалей, чем олимпийцы за весь турнир
Украинские паралимпийцы за три дня завоевали больше медалей, чем олимпийцы за весь турнир