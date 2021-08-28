Укр

Еще одно "золото": украинский пловец с мировым рекордом триумфовал на Паралимпиаде в Токио

Автор
М. Корнилов
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Автор
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Еще одно "золото": украинский пловец с мировым рекордом триумфовал на Паралимпиаде в Токио Новость обновлена 28 августа 2021, 12:07
Максим Крипак

Максим Крипак выиграл "золото" в плавании.

Украинский пловец Максим Крипак на Паралимпийских играх в Токио завоевал золотую медаль в плавании. Об этом сообщает официальный сайт Игр.

26-летний Крипак победил в финальном заплыве на 100 метров вольным стилем в классе S10. Украинец проплыл дистанцию за 50.64 с, что стало новым мировым рекордом в этой дисциплине. Второй результат показал Роуэн Кротерс из Австралии, а третьим финишировал Стефано Раймонди из Италии.

На счету паралимпийской сборной Украины уже 29 наград, включая 5 золотых медалей, и восьмое общекомандное место в медальном зачете.

Добавим, что Крипак выиграл свою шестую золотую медаль на Паралимпийских играх. Ранее он побеждал на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. В Токио на счету Максима уже есть одно "серебро" — в заплыве на 50 м вольным стилем (класс — S10).

Отметим, 28-го августа, Украина взяла уже второе "золото" на Играх в Токио. Ранее Евгений Богодайко выиграл заплыв на дистанции 100 метров брасом в классе SB6. Кроме того, украинские паралимпийцы довольно успешно выступили в утренней сессии 4-го соревновательного дня.

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