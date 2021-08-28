Укр

"Он мне даже одежду покупал": Борчиха, подарившая квартиру тренеру, объяснила свой поступок

Автор
М. Корнилов
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Автор
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"Он мне даже одежду покупал": Борчиха, подарившая квартиру тренеру, объяснила свой поступок Новость обновлена 28 августа 2021, 12:50
Ирина Коляденко со своим тренером Владимиром Яременко

Ирина Коляденко рассказала, почему решилась на такой поступок.

Украинская борчиха, бронзовая медалистка Олимпиады в Токио, Ирина Коляденко в интервью для obozrevatel прокомментировала свое решение отдать подаренную государством квартиру своему тренеру Владимиру Яременко.

Ирина поведала, что после того, как ей неожиданно вручили сертификат на жилье, у нее "созрел план", чтобы отблагодарить своего тренера. Спортсменка таким образом хотела сказать наставнику "Спасибо!" за его время, силы и работу.

"За ночь у меня созрел план. Я написала эмоциональный пост о том, что дарю квартиру тренеру. Мне захотелось это сделать", — заявила Ирина.

Кроме того, Коляденко рассказала, что до Олимпиады ей не хватало средств, а иногда, видя эту ситуацию, Яременко покупал ей одежду.

"В моей семье не было возможности поддерживать меня – полностью одевать. Я тянула, как могла, и тренер все это видел. И да – покупал вещи", — добавила борчиха.

Кроме того, Ирина поведала, что награду от государства в 55 тысяч долларов она вложит в ремонт квартиры, а также в свое развитие.

"Телеграф" напоминает, что после того как Ирина подарила квартиру своему тренеру, власти Ирпеня решили вручить борчихе еще одну.

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