Знаменосец сборной Украины на Паралимпиаде завоевала второе "золото" в Токио
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 44
Елизавета Мерешко выиграла очередное паралимпийское "золото"
Украинская пловчиха Елизавета Мерешко, которая была одним из двух знаменосцев сборной Украины на церемонии открытия Паралимпиады, завоевала свое второе "золото" в Токио. Об этом сообщает официальный сайт Игр.
В субботу, 28 августа, Мерешко победила в финальном заплыве на дистанции 100 метров брассом (класс — SB5). Второй результат показала британка Харви Грейс, а "бронзу" добыла немка Верена Шотт.
Эта медаль стала 8-й золотой для сборной Украины в Японии. Таким образом, наша команда закрепилась в топ-5 медального зачета.
Результаты заплыва на 100 метров брассом среди женщин на Паралимпиаде в Токио:
Кроме того, 28 августа, Наталья Морквич выиграла "серебро" в фехтовании на рапирах (класс А). В финале украинка проиграла китаянке Гу Хайянь.
Ранее в Токио Мерешко выиграла "золото" в заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S6, а также становилась второй на дистанции 200 метров комплексом.
Золотые награды в копилку сборной Украины 28 августа также принесли Максим Крипак, Евгений Богодайко, Михаил Сербин и Денис Дубров. Кроме того, наши паралимпийцы успешно выступили в утренней сессии четвертого соревновательного дня.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-