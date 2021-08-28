Знаменосец сборной Украины на Паралимпиаде завоевала второе "золото" в Токио

Елизавета Мерешко выиграла очередное паралимпийское "золото"

Украинская пловчиха Елизавета Мерешко, которая была одним из двух знаменосцев сборной Украины на церемонии открытия Паралимпиады, завоевала свое второе "золото" в Токио. Об этом сообщает официальный сайт Игр.

В субботу, 28 августа, Мерешко победила в финальном заплыве на дистанции 100 метров брассом (класс — SB5). Второй результат показала британка Харви Грейс, а "бронзу" добыла немка Верена Шотт.

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Эта медаль стала 8-й золотой для сборной Украины в Японии. Таким образом, наша команда закрепилась в топ-5 медального зачета.

Результаты заплыва на 100 метров брассом среди женщин на Паралимпиаде в Токио:

Результаты заплыва на 100 метров брассом среди женщин на Паралимпиаде в Токио

Кроме того, 28 августа, Наталья Морквич выиграла "серебро" в фехтовании на рапирах (класс А). В финале украинка проиграла китаянке Гу Хайянь.

Ранее в Токио Мерешко выиграла "золото" в заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S6, а также становилась второй на дистанции 200 метров комплексом.

Золотые награды в копилку сборной Украины 28 августа также принесли Максим Крипак, Евгений Богодайко, Михаил Сербин и Денис Дубров. Кроме того, наши паралимпийцы успешно выступили в утренней сессии четвертого соревновательного дня.