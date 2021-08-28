Укр

Зинченко поучаствовал в избиении "Арсенала": видеообзор матча с "Манчестер Сити"

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Зинченко поучаствовал в избиении "Арсенала": видеообзор матча с "Манчестер Сити" Новость обновлена 28 августа 2021, 18:41
"Ман Сити" празднует гол в ворота "Арсенала"

"Манчестер Сити" набирает обороты.

В субботу, 28 августа, "Манчестер Сити" в рамках матча 3-го тура АПЛ сезона 2021/22 разгромил "Арсенал". Встреча, проходившая в Манчестере на стадионе "Этихад", завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В игре принял участие и украинский футболист "Горожан" Александр Зинченко.

За манчестерский клуб голами отметились Илкай Гюндоган, Ферран Торрес (дубль), Габриэль Жезус и Родри. Защитник/полузащитник сборной Украины Зинченко появился на поле в начале второго тайма, заменив Кайла Уокера. При украинце "Горожане" забили в ворота "Канониров" два гола. Отметим, с 35-й минуты "Пушкари" остались в меньшинстве после удаления Гранита Джаки.

Видеообзор матча "Манчестер Сити" — "Арсенал":

Этот успех поднял МС (6 очков) на 3-е место в турнирной таблице АПЛ, "Арсенал" (0 очков) — последний. "Канониры" проиграли все три стартовые игры в АПЛ с разницей мячей 0:9. В следующем туре команда Хосепа Гвардиолы сыграет с "Лестером" (11.09.2021), а команда Микеля Артеты — с Норвичем (11.09.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Ман Сити" узнал имена соперников по группе Лиги чемпионов.

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