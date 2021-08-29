Украинец Полянский завоевал "золото" Паралимпиады в Токио

Роман Полянский триумфовал в Токио.

Украинский гребец Роман Полянский завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

34-летний Роман триумфовал в заплыве одиночек в классе PR1, преодолев 2000 метров дистанции за 9:48.78. Вторым финишировал Эрик Хорри (10:00.82) из Австралии, а "бронзой" довольствовался Рене Кампос Перейра (10:03.54) из Бразилии. Отметим, Полянскому принадлежит мировой рекорд в этой дисциплине. В сентябре 2019 года в австрийском Оттенсхайме он преодолел эту дистанцию за 9:12.99.

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Результаты соревнований в гребле-одиночке на Паралимпиаде-2020 среди мужчин:

Результаты соревнований в гребле-одиночке на Паралимпиаде-2020 среди мужчин

Эта медаль стала 10-й золотой в копилке сборной Украины на Паралимпийских играх. Наша сборная занимает пятое место в медальном зачете, отставая от идущих четвертыми американцев на 2 золотые награды.

Добавим, что Полянский побеждал на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году на дистанции 1000 метров в классе ASM1x.

"Телеграф" напоминает, что 9-е паралимпийское "золото" Украине принесла прыгунья в длину Оксана Зубковская, которая выиграла уже четвертые подряд Игры.