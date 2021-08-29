Представлен новый тренерский штаб сборной Украины по футболу (видео)

Александр Петраков определился со своими помощниками.

В воскресенье, 29 августа, состоялась презентация тренерского штаба сборной Украины по футболу. Об этом сообщает УАФ.

Помогать исполняющему обязанности главного тренера сборной Украины Александру Петракову будут Андрей Анненков, Александр Шовковский, Иван Баштовый и Вячеслав Руженцев. Отметим, Шовковский работал в стане "Желто-синих" вместе с предыдущим главным тренером команды Андреем Шевченко, который неожиданно после Евро-2020 объявил о своем уходе.

В ходе презентации наставники и его помощники отвечали на вопросы журналистов:

Отметим, Петраков и Ко дебютируют в сборной Украины сразу же с официальных матчей. В начале сентября нашей команде предстоит сыграть два важнейших поединка в рамках отбора на ЧМ-2022. В среду, 1 сентября, "Желто-синие" сыграют на выезде с Казахстаном, а в субботу, 4 сентября, украинцы проведут домашний поединок с Францией.

"Телеграф" напоминает, что Петраков был назначен и. о. главного тренера сборной Украины в ночь на 18-е августа. После этого специалист тут же заявил нескольких новичков в расширенный список национальной команды.