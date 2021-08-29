Укр

Представлен новый тренерский штаб сборной Украины по футболу (видео)

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
124
Представлен новый тренерский штаб сборной Украины по футболу (видео) Новость обновлена 29 августа 2021, 12:42
Александр Петраков на тренировке юношеской сборной Украины

Александр Петраков определился со своими помощниками.

В воскресенье, 29 августа, состоялась презентация тренерского штаба сборной Украины по футболу. Об этом сообщает УАФ.

Помогать исполняющему обязанности главного тренера сборной Украины Александру Петракову будут Андрей Анненков, Александр Шовковский, Иван Баштовый и Вячеслав Руженцев. Отметим, Шовковский работал в стане "Желто-синих" вместе с предыдущим главным тренером команды Андреем Шевченко, который неожиданно после Евро-2020 объявил о своем уходе.

В ходе презентации наставники и его помощники отвечали на вопросы журналистов:

Отметим, Петраков и Ко дебютируют в сборной Украины сразу же с официальных матчей. В начале сентября нашей команде предстоит сыграть два важнейших поединка в рамках отбора на ЧМ-2022. В среду, 1 сентября, "Желто-синие" сыграют на выезде с Казахстаном, а в субботу, 4 сентября, украинцы проведут домашний поединок с Францией.

"Телеграф" напоминает, что Петраков был назначен и. о. главного тренера сборной Украины в ночь на 18-е августа. После этого специалист тут же заявил нескольких новичков в расширенный список национальной команды.

Коллективный Вилкул: что происходит в родном для Зеленского Кривом Роге после смерти мэра
Кривой Рог
Коллективный Вилкул: что происходит в родном для Зеленского Кривом Роге после смерти мэра
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Коллективный Вилкул: что происходит в родном для Зеленского Кривом Роге после смерти мэра
Коллективный Вилкул: что происходит в родном для Зеленского Кривом Роге после смерти мэра
Дата публикации
Категория
Роскошно до неприличия: ТОП-10 самых дорогих элитных домов Украины (фото)
Роскошно до неприличия: ТОП-10 самых дорогих элитных домов Украины (фото)
Дата публикации
Категория
Число раненых бойцов ВСУ после обстрелов 28 августа выросло до 10 - стало известно, в каком они состоянии
Число раненых бойцов ВСУ после обстрелов 28 августа выросло до 10 - стало известно, в каком они состоянии
Дата публикации
Категория
"А чья это страна, Путина — Да!", — в Авдеевке к журналистке пристали из-за украинского языка (видео)
"А чья это страна, Путина — Да!", — в Авдеевке к журналистке пристали из-за украинского языка (видео)
Дата публикации
Категория
Как украинцев вывозили из Кабула: "Телеграф" публикует эксклюзивные фото
Как украинцев вывозили из Кабула: "Телеграф" публикует эксклюзивные фото