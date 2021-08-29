Украинцы добыли 9 медалей в пятый день Паралимпиады в Токио: имена героев
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На Паралимпиаде-2020 завершился 5-й соревновательный день.
Украинские спортсмены в пятый день Паралимпийских игр в Токио завоевали 9 медалей. Об этом сообщает официальный сайт Игр.
"Золото" добыли легкоатлетка Оксана Зубковская в прыжках в длину (класс — T12) и гребец Роман Полянский на дистанции 2000 м в классе PR1M1x.
Серебряные награды выиграли:
- Анастасия Миснык (легкая атлетика, толкание ядра, F20)
- Наталия Олейник (пауэрлифтинг, до 79 кг)
- Андрей Трусов (плавание, 400 м вольным стилем, S7)
- Денис Остапенко (плавание, 50 м на спине, S3)
- Илья Яременко (плавание, 50 вольным стилем, S13)
Бронзовые награды добыли:
- Александр Назаренко (дзюдо, до 90 кг)
- Максим Веракса (плавание, 50 м вольным стилем, S13)
По итогам 5-го соревновательного дня сборная Украины с 43 наградами (10 золотых, 22 серебряных и 11 бронзовых) находится на пятом месте в медальном зачете Паралимпиады-2020. Лидирует Китай (45, 29, 29). На втором месте расположились британцы (23, 19, 18), а третьи — американцы (15, 16, 9).
"Телеграф" напоминает, что в четвертый игровой день украинские паралимпийцы завоевали 5 золотых наград.
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