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Украинцы добыли 9 медалей в пятый день Паралимпиады в Токио: имена героев

Автор
М. Корнилов
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Автор
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Украинцы добыли 9 медалей в пятый день Паралимпиады в Токио: имена героев Новость обновлена 29 августа 2021, 16:41
Оксана Зубковская на Паралимпиаде в Токио

На Паралимпиаде-2020 завершился 5-й соревновательный день.

Украинские спортсмены в пятый день Паралимпийских игр в Токио завоевали 9 медалей. Об этом сообщает официальный сайт Игр.

"Золото" добыли легкоатлетка Оксана Зубковская в прыжках в длину (класс — T12) и гребец Роман Полянский на дистанции 2000 м в классе PR1M1x.

Серебряные награды выиграли:

  1. Анастасия Миснык (легкая атлетика, толкание ядра, F20)
  2. Наталия Олейник (пауэрлифтинг, до 79 кг)
  3. Андрей Трусов (плавание, 400 м вольным стилем, S7)
  4. Денис Остапенко (плавание, 50 м на спине, S3)
  5. Илья Яременко (плавание, 50 вольным стилем, S13)

Бронзовые награды добыли:

  • Александр Назаренко (дзюдо, до 90 кг)
  • Максим Веракса (плавание, 50 м вольным стилем, S13)

По итогам 5-го соревновательного дня сборная Украины с 43 наградами (10 золотых, 22 серебряных и 11 бронзовых) находится на пятом месте в медальном зачете Паралимпиады-2020. Лидирует Китай (45, 29, 29). На втором месте расположились британцы (23, 19, 18), а третьи — американцы (15, 16, 9).

"Телеграф" напоминает, что в четвертый игровой день украинские паралимпийцы завоевали 5 золотых наград.

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