Украинский пловец завоевал "золото" Паралимпиады и отличился выдающимся достижением

Андрей Трусов получил уже третью медаль в Токио

Украинский пловец Андрей Трусов на Паралимпиаде-2020 в Токио получил уже третью медаль для Украины. На этот раз спортсмен взял "золото" на дистанции 100 метров на спине и установил мировой рекорд.

Об этом в понедельник, 30 августа, сообщили вTwitter Паралимпийских игр.

Отмечается, что Трусов получил золотую медаль на дистанции 100 метров на спине среди мужчин в классе S7, установив мировой рекорд — 1.08,14.

Стоит отметить, что до этого украинский пловец Андрей Трусов получил в Токио два "серебра" — на дистанции 400 метров вольным стилем и на 200 метров комплексом.

По состоянию на понедельник, 30 августа, на счету Украины уже 50 медалей Паралимпиады-2020. Наша страна сейчас в ТОП-5 стран-лидеров Олимпийских игр.

На счету украинских спортсменов 12 "золотых", 26 "серебряных" и 12 "бронзовых" медалей.

Медальный зачет на Паралимпиаде-2020 в Токио

Полный медальный зачет Паралимпийских игр в Токио — читайте в материале "Телеграфа".

Ранее сообщалось, что в пятый день олимпиады в Токио украинские спортсмены завоевали 9 медалей.