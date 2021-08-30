Украинский пловец завоевал "золото" Паралимпиады и отличился выдающимся достижением
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 21
Андрей Трусов получил уже третью медаль в Токио
Украинский пловец Андрей Трусов на Паралимпиаде-2020 в Токио получил уже третью медаль для Украины. На этот раз спортсмен взял "золото" на дистанции 100 метров на спине и установил мировой рекорд.
Об этом в понедельник, 30 августа, сообщили вTwitter Паралимпийских игр.
Отмечается, что Трусов получил золотую медаль на дистанции 100 метров на спине среди мужчин в классе S7, установив мировой рекорд — 1.08,14.
Стоит отметить, что до этого украинский пловец Андрей Трусов получил в Токио два "серебра" — на дистанции 400 метров вольным стилем и на 200 метров комплексом.
По состоянию на понедельник, 30 августа, на счету Украины уже 50 медалей Паралимпиады-2020. Наша страна сейчас в ТОП-5 стран-лидеров Олимпийских игр.
На счету украинских спортсменов 12 "золотых", 26 "серебряных" и 12 "бронзовых" медалей.
Полный медальный зачет Паралимпийских игр в Токио — читайте в материале "Телеграфа".
Ранее сообщалось, что в пятый день олимпиады в Токио украинские спортсмены завоевали 9 медалей.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-