Украинка Ботурчук выиграла медаль на своей 4-й Паралимпиаде
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Оксана Ботурчук выиграла "серебро" на Паралимпиаде в Токио.
Во вторник, 31 августа, на утренней сессии 7-го соревновательного дня на Паралимпийских играх в Токио медаль Украине принесла легкоатлетка Оксана Ботурчук. Об этом сообщает официальный сайт Игр.
36-летняя украинка завоевала "серебро" в забеге на 400 м в классе Т12 (нарушение зрения). Украинка преодолела дистанцию с сопровождающим Никитой Барабановым за 55.33 секунды. Первое место досталось кубинке Омаре Дуранд (52.58 с), а "бронзу" выиграла Алехандра Паоло Перес Лопес (57.06 с) из Венесуэлы.
Эта медаль стала 8-й для Ботурчук на Паралимпийских играх. Украинка, которая специализируется на дистанциях 100 м, 200 м и 400 м, побеждала на Играх в Пекине в стометровке, а также выигрывала серебряные и бронзовые медали в Лондоне и Рио-де-Жанейро.
Отметим, сборная Украины с 12 золотыми наградами занимает седьмое общекомандное место в медальном зачете Паралимпийских игр в Токио. На счету нашей команды также 28 серебряных и 15 бронзовых наград.
Ранее "Телеграф" рассказывал о знаменосце паралимпийской сборной Украины Елизавете Мерешко.
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