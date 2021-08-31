Украинец Дементьев стал мультимедалистом на Паралимпиаде в Токио

Егор Дементьев выиграл вторую медаль в Токио.

Во вторник, 31 августа, украинские спортсмены продолжают собирать награды на Паралимпийских играх в Токио. Украинский велогонщик Егор Дементьев принес национальной команде "серебро". Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

34-летний Дементьев стал вторым в шоссейной велогонке на 32 км с раздельным стартом в классе С5. Украинец преодолел дистанцию за 43:19.11, а отставание от лидера составило 32.66 с. "Золото" завоевал нидерландский велогонщик Дэниел Абрахам (42:46.45), а "бронзу" выиграл австралиец Алистер Донохью (43:36.80).

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Для Дементьева эта медаль стала 6-й на Паралимпийских играх. В Лондоне и Рио-де-Жанейро он выигрывал по два "золота", а в Токио Егор становился бронзовым призером в велотреке в гонке преследования на 4000 метров.

На счету сборной Украины 56 наград в Токио: 12 золотых, 29 серебряных и 15 бронзовых. Наша команда занимает 8-е общекомандное место в медальном зачете Паралимпиады-2020.

"Телеграф" напоминает, что в утренней сессии седьмого соревновательного дня, 31 августа, в Токио украинка Оксана Ботурчук выиграла серебряную награду в беге на 400 м.