Казахстан - Украина: где и когда смотреть матч отбора на ЧМ-2022

Сборная Украины проведет свою первую игру под руководством нового тренера.

В среду, 1 сентября, сборная Украины проведет выездной поединок в рамках отбора на чемпионат мира против команды Казахстана. Встреча состоится в Нур-Султане на "Астана Арене", начало поединка — в 17:00 по киевскому времени. В прямом эфире в Украине игру покажут сразу несколько телеканалов.

Следить за ходом матча Казахстан — Украина в прямом эфире можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Кроме того, прямая трансляция встречи будет доступна на ОТТ-платформах oll.tv и megogo (требуется подписка, — прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовый онлайн поединка, в рамках которого у нас на сайте в оперативном доступе появятся видео голов и лучших моментов.

Сборная Украины выступает в отборе на ЧМ-2022 в группе D вместе с командами, Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстаном. В стартовых трех турах украинцы добыли три очка, а в своем последнем матче умудрились сыграть вничью дома с Казахстаном. К слову, руководить сборной в гостевой встрече будет новый главный тренер — Александр Петраков.

Турнирное положение команд в группе D

Ранее "Телеграф" сообщал о букмекерских раскладах накануне матча.