Украинка Мерешко разделила мировой рекорд с китаянкой на Паралимпиаде в Токио

Елизавета Мерешко показала третий результат, но установила мировой рекорд в своем классе.

Украинская пловчиха Елизавета Мерешко установила мировой рекорд на Паралимпиаде в Токио. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В финальном заплыве на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S7 украинка, которая представляет класс S6, сумела завоевать бронзовую медаль, показав одинаковое время (1:11.07) вместе с китаянкой Цзян Юйян. Этот результат стал мировым рекордом в классе S6. Победу в заплыве добыла итальянка Джулия Терци (1:09.21 — паралимпийский рекорд), а "серебро" выиграла американка Маккензи Коуан (1:10.22).

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Результаты финального заплыва на 100 м вольным стилем в классе S7 на Паралимпиаде в Токио:

Результаты финального заплыва на 100 м вольным стилем в классе S7 на Паралимпиаде в Токио

Кроме того, сборная Украины добыла "бронзу" в смешанной эстафете 4x100 м вольным стилем.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские пловцы вновь собрали урожай медалей в Токио. Андрей Трусов победил в финальном заплыве на 50 метров вольным стилем в классе S7, Максим Крипак с мировым рекордом стал семикратным паралимпийским чемпионом, а Максим Веракса и Василий Крайник завоевали "серебро" и "бронзу" в стартовых заплывах 7-го соревновательного дня, 31 августа, на Паралимпиаде в Токио.