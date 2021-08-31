Укр

Стартовала продажа билетов на матч за баскетбольный суперкубок Украины: где и как купить

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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"Прометей" - "Будивельник" Новость обновлена 31 августа 2021, 15:11
"Прометей" - "Будивельник"

В сентябре стартует новый сезон в украинском баскетболе.

Новый сезон в отечественном баскетболе начнется матчем за Суперкубок Украины-2021, и уже стартовала продажа билетов на эту игру. Об этом сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Традиционно в поединке за этот баскетбольный трофей встретятся победитель прошлого сезона Суперлиги — "Прометей" из города Камянское (Днепропетровская область) и обладатель Кубка страны-2020/21 — столичный "Будивельник".

Матч за Суперкубок Украины по баскетболу состоится 22 сентября в Киеве во Дворце спорта, начало встречи — в 18:30 по киевскому времени. Приобрести билет на игру можно по ссылке. Их стоимость составляет от 70 до 450 грн. Отмечается, что на данный момент цена на "тикеты" является акционной, а ближе к поединку стоимость билетов будет повышаться.

Напомним, в прошлом сезоне матч за Суперкубок Украины-2020 не проводился из-за пандемии коронавируса, а команды только осенью начали доигрывать матчи за Кубок страны. Победителем прошлых двух розыгрышей Суперкубка Украины является "Днепр", который в 2019 году обыграл "Химик", а в 2018 году были повержены "Черкасские Мавпы".

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