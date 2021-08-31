Украинец Коваль после дисквалификации соперника стал паралимпийским чемпионом Токио
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Максим Коваль неожиданно выиграл "золото" в Токио.
Украинский легкоатлет Максим Коваль стал чемпионом на Паралимпиаде Токио в толкании ядра. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
В финале турнира среди мужчин в классе F20 Коваль добыл победу с мировым рекордом, толкнув снаряд на 17,34 м. "Серебро" в этой дисциплине завоевал еще один украинец Александр Яровой (17,30 м). "Бронзу" добыл грек Николаидис Эфстратиос (15.93 м). Добавим, что малазийский атлет Мухаммад Зияд Золкефли толкнул ядро дальше, чем украинцы, однако в официальном протоколе его попытки не засчитали. К слову, Яровой показал свой лучший результат в карьере.
Результаты в толкании ядра среди мужчин на Паралимпиаде в Токио (класс — F20):
Еще одну серебряную медаль завоевала легкоатлетка Юлия Шуляр, которая прибежала к финишу второй на дистанции 400 метров (класс T20).
Ранее "Телеграф" сообщал, что седьмой соревновательный день, 31 августа, для украинских паралимпийцев начался с медали в легкой атлетике. Оксана Ботурчук выиграла "серебро" на Паралимпиаде-2020 в забеге на 400 метров (класс Т12).
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