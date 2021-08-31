"Ухожу из спорта с позором": легендарная украинка со слезами на глазах завершила карьеру, не взяв медаль на Паралимпиаде

Украинские паралимпийцы ставят перед собой только высокие цели.

Украинская паралимпийская чемпионка по пауэрлифтингу Лидия Соловьева, которая в Токио заняла четвертое место, объявила об окончании спортивной карьеры. Об этом известная спортсменка рассказала в комментарии для "Суспільне Спорт" после своего выступления на Паралимпиаде-2020.

43-летняя спортсменка из Днепра соревновалась в Японии в весовой категории до 50 кг и заняла по итогам соревнований 4-е место, а до заветной медали ей не хватило совсем чуть-чуть (Соловьева не взяла вес в 108 кг и упустила возможность завоевать "бронзу", — прим. ред.). Именитая спортсменка была крайне разочарована своим результатом, а после выступления со слезами на глазах объявила, что прощается со спортом. Лидия поблагодарила своих тренеров, а также назвала свое выступление позорным и извинилась за это.

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"Все простите, что не оправдала ваше доверие. Четвертое место — это самое худшее, это деревянная медаль. Я ухожу с позором. Всем пока", — заявила Соловьева.

Лидия Соловьева — трехкратная паралимпийская чемпионка. На ее счету золотые медали в Афинах, Пекине и Рио-де-Жанейро. Также она брала "серебро" в Сиднее и "бронзу" в Лондоне.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский паралимпиец Игорь Цветов извинился перед болельщиками за "серебро" на Паралимпиаде в Токио.