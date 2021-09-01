Украинских паралимпийцев оскорбляли в соцсетях: что произошло
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Украинский протест на Паралимпиаде в Токио вызвал гнев со стороны малазийцев.
На украинских параатлетов совершена массовая атака в соцсетях со стороны граждан Малайзии. Об этом сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины в Facebook.
По информации источника, малазийцы массово оскорбляют украинских спортсменов, а также официальные странички паралимпийской сборной Украины в Facebook, Instagram и Twitter. Недоброжелатели даже добрались до соцсетей Министерства молодежи и спорта Украины. Все дело в том, что на соревнованиях по толканию ядра в классе F20 украинец Максим Коваль выиграл золотую медаль, хотя малазийский атлет Мухаммад Зияд Золкефли показал лучшие результаты. Представители Украины и Греции подали протест из-за того, что малазиец опоздал в комнату ожидания, что является нарушением регламента. В итоге организаторы после турнира дисквалифицировали малазийца, а победу присудили украинцу.
Турнир по толканию ядра на Паралимпиаде приковал внимание к экранам телевизора многих малазийцев, ведь 31 августа как раз проходило празднования Дня независимости Малайзии. В итоге малазийцы, посчитав данное решение судей несправедливым, набросились на странички украинских паралимпийцев с оскорблениям и обвинениями в краже.
"Украина все сделала по правилам. Нам обидно получать шквал негатива от Малайзии за действия, которые мы не совершали. Обращаемся к IPC (Международный паралимпийских комитет), с просьбой обратить внимание на этот вопиющий инцидент и квалифицировать его как признак неспортивного поведения страны-участницы Паралимпиады-2020", — гласит сообщение на страничке Национального комитета спорта инвалидов Украины.
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинец Крипак стал восьмикратным паралимпийским чемпионом.
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