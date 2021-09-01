Укр

"Ноги сели у всех": Петраков объяснил провал сборной Украины в игре с Казахстаном

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Александр Петраков в матче с Казахстаном Новость обновлена 01 сентября 2021, 20:54
Александр Петраков в матче с Казахстаном

Александр Петраков прокомментировал свой дебютный матч в сборной Украины

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков подвел итоги матча квалификации на ЧМ-2022 против Казахстана (2:2). Слова наставника приводит канал "Футбол 1,2,3".

По словам специалиста, украинские сборники, многие из которых выступают в Лиге чемпионов, допустили ошибки не присущие даже юношескому футболу. Кроме того, Петраков считает, что "Желто-синих" подвела реализация.

"Я же не могу выйти и забить вместо них. Они выходят один на один и не могут реализовать", — заявил Петраков.

Специалист отметил, что вся команда сейчас расстроена, а после игры на искусственном покрытии "ноги сели у всех", а впереди всех ждет изнуряющий перелет домой. Но тренер не отчаивается и обещает дать бой остальным соперникам.

"Мы будем играть до последнего", — закончил специалист.

Послематчевая пресс-конференция Петракова:

Сборная Украины в отборе на ЧМ-2022 выступает в группе D вместе с Францией, Казахстаном, Финляндией, Боснией и Герцеговиной. Уже в субботу, 4 сентября, национальной команде предстоит сыграть дома против Франции. Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть эту игру в прямом эфире в Украины.

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