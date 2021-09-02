Украинец Крипак выиграл четвертое "золото" на Паралимпиаде в Токио

Максим Крипак добыл очередную медаль в Японии.

Украинец Максим Крипак выиграл свою четвертую золотую награду на Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщает официальный сайт Токио-2020.

26-летний пловец победил в заплыве на 100 метров на спине в классе S10, показав результат 57,19 секунды (мировой рекорд). Вторым финишировал итальянец Стефано Раймонди (59,36), а третьим — француз Флоран Маре (1:01,30).

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Результаты мужского заплыва на 100 метров на спине в классе S10:

Результаты мужского заплыва на 100 метров на спине в классе S10

Добавим, что эта медаль стала шестой для Крипака на Играх в Токио. Ранее он добыл 3 "золота", "серебро" и "бронзу". На Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро (2016 год) Максим выиграл 5 золотых наград. Таким образом, Крипак стал девятикратным паралимпийским чемпионом!

"Телеграф" напоминает, что в утренней сессии 9-го соревновательного дня украинцы добыли две золотые награды. Легкоатлеты Мария Помазан (толкание ядра) и Владислав Загребельный (прыжки в длину) вывели Украину в топ-5 медального зачета Паралимипады. "Золото" Крипака стало 20-м для сборной Украины на Паралимпиаде-2020.