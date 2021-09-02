"Не хватает крикуна": Ващук назвал причину неудачи сборной Украины с Казахстаном

Владислав Ващук поделился своим мнением об игре сборной Украины.

Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук назвал основную проблему национальной команды по итогам матча с Казахстаном (2:2). В комментарии для obozrevatel бывший футболист указал на причины неудачи.

По словам легендарного защитника "Динамо", в сборной Украины нет человека, который мог бы накричать на партнера по команде, как это делал Олег Лужный в "Динамо" и национальной команде. В итоге в отсутствии лидера все футболисты "Желто-синих" молча продолжают играть на своей волне. Ващук считает, что проблема сборной Украины кроется в обороне, где игроки нашей команды играют "каждый сам за себя", а подстраховка отсутствует.

"Раньше тот же Барези в Италии руководил защитой голосом. У нас такой был Олег Лужный. Я пришел в "Динамо" в 18 лет, так он год на меня орал. Я терпел это, а потом сказал: "Чего ты на меня кричишь?" А сегодня в сборной Украины мало кто может крикнуть, подсказать, взбодрить. Многие боятся что-то сказать", — поведал Ващук.

"Телеграф" напоминает, что исправить турнирное положение в отборе на ЧМ-2022 подопечные Александра Петракова могут в субботу, 4 сентября, когда состоится игра с Францией.