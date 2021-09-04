Паралимпиада в Токио: Итоги 11-го соревновательного дня

Наши паралимпийцы остались без "золота" в 11-й день Игр в Японии.

В субботу, 4-го сентября, на ПИ-2020 национальная сборная добыла четыре медали.

Об этом сообщает официальный сайт Паралимпиады-2020.

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К сожалению, предпоследний день Игр не принес украинской команде "золота", однако совсем без медалей наши спортсмены не остались. Параатлеты выиграли три "серебра" и одну "бронзу".

Серебряные медали завоевали Игорь Цветов, Марина Манжула и Оксана Ботурчук. Цветов стал вторым в забеге на 200 метров в классе T35, Манжула выиграла медаль в гребле на байдарке-одиночке (200 метров, класс — KL1), а Ботурчук вместе со своим гидом Никитой Барабановым финишировала на 2-м месте в забеге на 200 метров (класс – T12).

"Бронзу" завоевал Василий Ковальчук, который показала третий результат в стрельбе из пневматической винтовки в миксте (с 50 метров в классе SH2).

Таким образом, украинские паралимпийцы выиграли 98 наград на Паралимпийских играх в Токио. На данный момент "Желто-синие" занимают 6-ю позицию в рейтинге ПИ-2020. На счету нашей команды 24 "золота", 47 серебряных наград и 27 "бронз". Китай гарантировал себе 1-е место в командном рейтинге. Сейчас у спортсменов из "Поднебесной" 200 медалей (93,57,50), второе место у британцев (41, 38, 43), а третье — у паралимпийского комитета России (36, 32 ,49).

Ранее "Телеграф" сообщал, что бегун Цветов опять отказался от совместной фотосессии с россиянами на награждении в Токио.