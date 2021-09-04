Украинский пловец выиграл больше всех медалей на Паралимпиаде в Токио
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Максим Крипак феноменально выступил в Японии.
Украинский спортсмен Максим Крипак стал главным мультимедалистом Паралимпиады-2020.
Об этом сообщает официальный сайт Игр-2020.
Еще до закрытия Игр (Паралимпиада заканчивается 5 сентября, — прим. ред.) стало известно, что Крипак выиграл больше всех медалей на Паралимпиаде в Токио. На счету украинца семь наград, пять из которых наивысшего качества. По количеству медалей украинец опережает всех атлетов, которые участвовали на ПИ-2020. На втором месте расположился белорус Игорь Бокий, который в Японии добыл 5 золотых наград в плавании. Третье место разделили китайские пловцы Чжэн Тао и Лу Дун (по 4 "золота").
Топ-3 мультимедалистов Паралимпиады-2020:
26-летний Крипак на соревнованиях выступает в классе S10-SM10 (спортсмены, которые имеют минимальную слабость в ногах, отсутствие ступней, отсутствие ноги ниже колена или проблемы с бедрами).
На Паралимпиаде в Токио Максим выиграл заплывы на 100 метров на спине, вольным стилем, баттерфляем, двухсотметровку комплексом и 400-метровку в/c. Кроме того, на счету пловца из Харькова "серебро" на 50-метровке в/c и "бронза" в эстафете 4x100 м в/c. Крипак — 10-кратный паралимпийский чемпион и 15-кратный медалист Паралимпийских игр. Свои выступления на ПИ он начал в 2016 году в Рио-де-Жанейро, где добыл 8 медалей. Пловец является самым успешным паралимпийцем в истории сборной Украины.
Кроме того, Максим побил несколько мировых рекордов в Токио, в частности, на дистанции 100 м баттерфляем (54.15 с), 100 м на спине (57.19 с), 100 м в/c (50.64 c).
Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная Украины завершила предпоследний игровой день на шестом месте в медальном зачете.
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